خلیج فارس به روایت شهید سید مرتضی آوینی

به گزارش خبرگزاری مهر، انقلاب اسلامی به‌عنوان یگانه مظهر حق در جهان امروز، تنها در نبرد رودررو با باطل است که به تمامیّت می‌رسد و این‌چنین، رو در رویی ما با آمریکا به‌عنوان مظهر بزرگِ شیطان، اجتناب‌ناپذیر و حتمی است.

اکنون ما در آغاز مرحله‌ تازه‌ای از سیر تکاملیِ انقلاب اسلامی قرار گرفته‌ایم. به‌راستی، اگر آمریکا در خلیج‌فارس حضور نمی‌یافت، چگونه ممکن بود که ما نیروهای خویش را با این شتاب و بدین گستردگی، سازماندهی کنیم و در فاصله‌ای بسیار کوتاه، به تجربیاتی این‌چنین ارزشمند در نبرد دریایی دست یابیم؟

اگرچه هنوز شیطانِ بزرگ، بر این قصد نیست که پای در عرصه‌ آن نبرد سرنوشت بگذارد، اما به هر تقدیر، مبارزه‌ کنونی ما با آمریکا در خلیج‌فارس، مبیّن این حقیقت است که نور انقلاب اسلامی با سرعتی بسا بیش‌تر از آنچه بتوان تصوّر کرد، پهنه‌ سیاه شبِ جاهلیّت را تسخیر می‌کند و پیش می‌رود.

وقتی انقلاب اسلامی توانسته است تنها در مدّت ٩سال از زمستان ١٣٥٧ تاکنون، به مرحله‌ای از تکامل خویش دست یابد که آمریکا را به دخالت نظامی وادار کند، چه‌بسا که صیرورتِ انقلاب، خیلی زودتر از آنچه ما انتظار داریم به مراحل انتهاییِ رشد و تمامیّت خویش نزدیک شود. اکنون در جست‌وجوی حقیقت تاریخیِ انقلاب، شایسته است که یک بار دیگر از این نظرگاه تازه به گذشته‌ها بنگریم.

گذشته‌ها محل تحقق اراده‌ آفریدگار و مظهر و مجلای سنت‌های تغییرناپذیر آفرینش است و اینچنین، در جست‌وجوی فردا، چه چیز بهتر از آنکه در گذشته‌ها نظر کنیم و حقیقت خود را در این آیینه‌ عبرت بیابیم؟