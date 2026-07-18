کاهش ۲۵ درصدی نرخ سقط جنین در اصفهان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر شنبه در بیست‌ودومین نشست ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان اصفهان با تصریح بر اینکه موضوع جمعیت یک تکلیف اعتقادی و تعطیل‌بردار نیست، اظهار کرد: استان اصفهان در وضعیت حساسی قرار دارد و تمامی اقدامات باید حول محور طرح «فتحان» متمرکز شود تا از موازی‌کاری‌های بی‌خروجی جلوگیری به‌عمل آید.

وی با هشدار به دستگاه‌هایی که در این مسیر کوتاهی کرده‌اند، اعلام کرد که ارزیابی‌ها از مرحله گزارش‌گیری سنتی فراتر رفته و مدیران کم‌کار به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه دوره وعده‌های کلی به سر آمده است، تصریح کرد: از این پس دستگاه‌ها به‌صورت موردی و دستگاه‌به‌دستگاه فراخوانده می‌شوند، مأموریت‌هایشان اسکن می‌شود و میزان پیشرفت مصوبات بر اساس شاخص‌های علمی بررسی خواهد شد. ملاک ما این است که نتیجه تصمیم‌ها در قالب یک اقدام ملموس برای خانواده‌ها، از جمله تسهیلات و حمایت‌های زیرساختی دیده شود.

وی با تأکید بر اینکه «ترک فعل» در این حوزه پذیرفتنی نیست، افزود: البته فرصت ترمیم و جبران به مدیران داده خواهد شد، اما در صورت عدم جدیت، برخورد صریح و معرفی به جامعه صورت می‌گیرد؛ در مقابل، پنج مدیر شهرستانی و پنج مدیر استانی که بهترین عملکرد را داشته باشند، مورد تقدیر ویژه قرار خواهند گرفت.

دستگاه‌های فرهنگی ذهنیت جامعه را برای گذار از سیاه‌چاله جمعیتی تغییر دهند

جمالی‌نژاد نقش نهادهای فرهنگی، تبلیغاتی و آموزشی را در گره‌گشایی ذهنی جامعه حیاتی خواند و تأکید کرد: صداوسیما، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با تمام توان و برنامه‌های محتواییِ مشخص به میدان بیایند.

وی با بیان اینکه حل مسئله جمعیت فقط با بخشنامه اداری ممکن نیست، خواستار افزایش هم‌افزایی با فعالان مردمی و بسیج شد و مقرر کرد مصوبه برگزاری جلسات ستاد جوانی جمعیت هر دو هفته یک‌بار با جدیت و بدون وقفه دنبال شود تا روندِ اجرای قانون با خللی مواجه نشود.

ساماندهی ازدواج کارکنان در دستور کار است

استاندار اصفهان با ابراز نگرانی شدید از آمار فعلی، ازدواج را «علت‌العلل» حل بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دانست و تصریح کرد: وضعیت سقط جنین بسیار نگران‌کننده است و مدیریت استان آمادگی دارد با اصلاح عادت‌های کاری و ارائه مساعدت‌های لازم، برای کاهش حداقل ۲۵ درصدی این آمار اقدام کند.

وی همچنین فرمانداران و مدیران شهرستان‌ها را موظف کرد آمار دقیق تجرد کارکنان دستگاه‌های اجرایی را استخراج کنند تا تسهیلات و حمایت‌های لازم برای ازدواج آنان پیش‌بینی شود، چرا که معتقدیم دستگاه‌های دولتی باید در ترویج فرهنگ ازدواج، پیشگام و الگوی جامعه باشند.

رئیس ستاد جوانی جمعیت استان اصفهان با گلایه از کندی در ارائه گزارش‌های دقیق مربوط به واگذاری زمین و تسهیلات، تأکید کرد: این موضوع به‌شدت در سطح ملی در حال پیگیری است و مدیریت استان نیز شخصاً بر آن نظارت دارد؛ بنابراین گزارش جامعِ اعطای تسهیلات حتماً باید در جلسه بعدی ستاد ارائه شود.

وی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان دستور داد تا در تنظیم موافقت‌نامه‌ها با دستگاه‌های اجرایی، بندهای قانونی مربوط به جوانی جمعیت را به‌عنوان یک ردیفِ پایدار لحاظ کنند و مقرر شد یک جلسه ویژه در قالب «شورای گفتگو» برای بررسی جزئیات اجرایی این مباحث با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود.