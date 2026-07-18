علی صدیقیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، از برخورد قاطع نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان پاوه با صیادان غیرمجاز در زیستگاههای آبی این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در راستای حفاظت از تنوع زیستی و جلوگیری از تخریب اکوسیستمهای آبی، محیطبانان یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست پاوه در جریان گشت و کنترلهای شبانه در محدوده آببند «هیروی» موفق به کشف و ضبط ادوات غیرمجاز صیادی شدند.
وی افزود: متخلفان با سوءاستفاده از تاریکی شب، اقدام به کارگذاری بیش از ۸۰۰ متر تور ماهیگیری در این زیستگاه آبی کرده بودند که با هوشیاری و حضور بهموقع محیطبانان، پیش از وارد شدن هرگونه آسیب جدی به ذخایر آبزیان منطقه، تورهای صیادی جمعآوری و از محیط آبی خارج شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاوه با تأکید بر اینکه صیادی بدون اخذ مجوزهای قانونی تخلف محسوب شده و مشمول برخورد قانونی است، تصریح کرد: آببند هیروی از زیستگاههای ارزشمند آبی شهرستان به شمار میرود و حفاظت از آن نقش مهمی در صیانت از تنوع زیستی و گونههای آبزی منطقه دارد.
صدیقیپور ادامه داد: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان با برنامهریزی مستمر، گشتهای شبانه و پایشهای میدانی را در زیستگاههای حساس آبی تشدید کرده و با هرگونه اقدام غیرقانونی که موجب آسیب به محیط زیست و منابع طبیعی شود، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست، از طبیعتدوستان و شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، موضوع را در سریعترین زمان ممکن به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاوه اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم برای جلوگیری از تخریب سرمایههای طبیعی و برخورد با متخلفان انجام شود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاوه در پایان خاطرنشان کرد: حفظ زیستگاههای آبی و گونههای ارزشمند جانوری نیازمند همکاری و مشارکت همگانی است و اداره حفاظت محیط زیست با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، حفاظت از این سرمایههای ملی را با جدیت دنبال خواهد کرد.
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