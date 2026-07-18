حمل ۷.۵ درصد از کل بار کشور از مبدأ یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستگاری در حاشیه سفر یک روزه وزیر راه و شهرسازی به استان یزد و آیین افتتاح آزادراه اردکان ـ مهریز گفت: محور تهران ـ بندرعباس یکی از مهم‌ترین شریان‌های کریدوری کشور است و روزانه حدود ۲۴ هزار وسیله نقلیه در هر باند آن تردد می‌کنند. در این میان، کنارگذر ۳۰ کیلومتری یزد به نقطه‌ای حساس در این مسیر تبدیل شده و دیگر ظرفیت پاسخگویی به حجم فعلی ترافیک را ندارد.

رستگاری با بیان اینکه بیش از ۵۵ درصد ترافیک کنارگذر شرقی استان را وسایل نقلیه سنگین تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: سال گذشته ۵۲ میلیون تن بار، معادل ۷.۵ درصد بار جابه‌جا شده کشور، از مبدأ استان یزد حمل شده است. از این رو، اجرای مصوبه سال ۱۳۹۰ مربوط به ساخت کمربندی شرقی یزد باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد همچنین از اجرای پروژه‌های عمرانی و ایمن‌سازی به ارزش ۷.۵ همت در استان خبر داد و گفت: طی این مدت، ۲۵۰ کیلومتر از راه‌های شریانی استان با اعتبار ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان روکش آسفالت شده و ۹۷ کیلومتر راه روستایی نیز با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین ۳ هزار و ۵۰۰ کیلومتر از محورهای استان ایمن‌سازی شده و در حال حاضر هیچ نقطه پرحادثه رفع‌نشده‌ای در شبکه راه‌های استان وجود ندارد.

رستگاری از کاهش قابل توجه تلفات جاده‌ای در استان خبر داد و افزود: تعداد جان‌باختگان حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۶ درصد و در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۶ درصد کاهش یافته است.

وی در پایان با اشاره به نوسازی ناوگان راهداری استان با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان گفت: عملیات بهسازی ۳۳۰ کیلومتر از محورهای شریانی استان با اعتبار ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و همچنین ساخت تقاطع غیرهمسطح «پردیس زندگی» با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان آغاز شده است که این پروژه ظرف یک سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.