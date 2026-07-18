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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

بهره‌برداری از ۵۷۵۸ واحد مسکن و زمین در قالب نهضت ملی در یزد

بهره‌برداری از ۵۷۵۸ واحد مسکن و زمین در قالب نهضت ملی در یزد

یزد - ۵۷۵۸ واحد مسکونی و قطعه زمین در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استان یزد با حضور وزیر راه و شهرسازی به متقاضیان یزدی واگذار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه آیین افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان یزد با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، استاندار یزد، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مقامات ملی و استانی برگزار شد.

در مجموع ۵۷۵۸ واحد و قطعه زمین در قالب طرح نهضت ملی مسکن به مرحله واگذاری رسیده است که سهم مهمی در کاهش التهاب بازار مسکن استان ایفا خواهد کرد.

از این تعداد ۶۴۰ واحد مسکونی تکمیل و آماده سکونت به متقاضیان تحویل شد. همچنین تعداد ۱۵۹۵ واحد مسکونی که پیشرفت فیزیکی مناسبی داشتند، وارد مرحله تحویل تدریجی شدند.

در راستای سیاست‌های دولت برای خانه‌دار کردن مردم از طریق واگذاری زمین برای ساخت توسط خودِ متقاضیان، تعداد ۳۵۲۳ قطعه زمین در قالب طرح‌های گروه‌ساخت واگذار شد.

کد مطلب 6891419

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