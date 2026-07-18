به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه آیین افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان یزد با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، استاندار یزد، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مقامات ملی و استانی برگزار شد.

در مجموع ۵۷۵۸ واحد و قطعه زمین در قالب طرح نهضت ملی مسکن به مرحله واگذاری رسیده است که سهم مهمی در کاهش التهاب بازار مسکن استان ایفا خواهد کرد.

از این تعداد ۶۴۰ واحد مسکونی تکمیل و آماده سکونت به متقاضیان تحویل شد. همچنین تعداد ۱۵۹۵ واحد مسکونی که پیشرفت فیزیکی مناسبی داشتند، وارد مرحله تحویل تدریجی شدند.

در راستای سیاست‌های دولت برای خانه‌دار کردن مردم از طریق واگذاری زمین برای ساخت توسط خودِ متقاضیان، تعداد ۳۵۲۳ قطعه زمین در قالب طرح‌های گروه‌ساخت واگذار شد.