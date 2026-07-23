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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

کشف ۹۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق از ۱۲ خودروی سواری در نهبندان

کشف ۹۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق از ۱۲ خودروی سواری در نهبندان

نهبندان- فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان از کشف ۹۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی از ۱۲ دستگاه خودروی سواری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پلیس خراسان جنوبی، سرهنگ حسن دشتستانی اظهار کرد: مأموران پاسگاه سهل‌آباد این فرماندهی هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، به ۱۲ دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودروهای توقیفی، ۹۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان ادامه داد: در این رابطه ۱۲ دستگاه خودرو توقیف و ۱۲ متهم دستگیر شدند که افراد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6896642

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