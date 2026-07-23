چند پیام تسلیت برای هنرمندی که از عُمق تاریخ ایران برخاست

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از مدیران مجموعه های مختلف فرهنگی هنری به مناسبت درگذشت شیرمحمد اسپندار از هنرمندان شاخص موسیقی نواحی ایران و منطقه بلوچستان متن ها، دل نوشته ها و پیام های تسلیت جداگانه ای را منتشر کردند.

بابک رضایی؛ مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد

ساز اسپندار با ذوق او جهانی شد

در پیام تسلیت بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است:

به نام او که می‌ماند

چهره ممتاز موسیقی محلّی خطّه نیمروز میهن اسلامی‌مان، به دیارِ روشن نغمه‌های مینوی و سرای آرامش ایزدی پیوست.

استاد شیرمحمد اسپندار، هنرمند شهیر سرزمین سیستان و بلوچستان ایران که گویی از عمق تاریخ این سرزمین آمد و با آفرینش خلّاقانه دونله نوازی، نوای عمیق این ساز اصیل را با همّت و ذوق منحصر به فرد خویش، وسعتی جهانی بخشید.

و اینک، هر چند پس از نزدیک به یک قرن زیست شرافتمندانه، او دیگر «کمر صحبت» نخواهد بست و به نوازش دونلی نخواهد نشست؛ اما بی تردید نوای صمیمی ساز او تا روزگارانی که از هنر موسیقی مردمان فرهنگ ورِ این میهن نشانی باشد؛ ماندگار خواهد بود.

به بلندای قامت هنر مردمی‌اش، درود می‌فرستم و آمرزش آن روح نجیب را از درگاه خداوند بزرگ، خواستارم.

محمد اله یاری؛ مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی

در سوگِ سکوتِ بخشی از حافظه شنیداری ایران

در پیام تسلیت محمد اله‌یاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی نیز آمده است:

خاموشی استاد شیرمحمد اسپندار، خاموشی یک هنرمند نیست؛ سکوتِ بخشی از حافظه شنیداری ایران است؛ حافظه‌ای که از دل سرزمین کهن سیستان و بلوچستان، دیار روایت‌ها، اسطوره‌ها و فرهنگ دیرپای این مرز و بوم، به گوش جان نسل‌ها رسید.

او با نفسِ خویش، آواهای کهن این سرزمین را زنده نگاه داشت و نشان داد که میراث فرهنگی، تا زمانی که در جان هنرمندان جاری است، هرگز رنگ فراموشی نمی‌گیرد.

درگذشت این استاد ارجمند را به خانواده گرامی ایشان، مردم فرهنگ‌دوست سیستان و بلوچستان و جامعه موسیقی ایران تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال، برای آن عزیز سفرکرده، آرامش ابدی و برای بازماندگان، شکیبایی و سلامتی آرزو دارم.

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