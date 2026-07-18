  1. استانها
  2. تهران
۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۴

مدیرکل بهزیستی تهران از افتتاح ۱۷ مرکز جدید خبر داد

مدیرکل بهزیستی تهران از افتتاح ۱۷ مرکز جدید خبر داد

تهران- مدیرکل بهزیستی استان تهران از افتتاح ۱۷ مرکز جدید همزمان با هفته بهزیستی خبر داد و گفت: این مراکز با هدف توسعه خدمات حمایتی، توانبخشی و تخصصی به بهره‌برداری می‌رسند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری، بعد از ظهر شنبه، از افتتاح ۱۷ مرکز جدید بهزیستی در استان تهران همزمان با هفته بهزیستی خبر داد.

وی اظهار کرد: این مراکز شامل مراکز شبانه‌روزی، روزانه و مراکز ارائه‌دهنده خدمات تخصصی هستند که با هدف توسعه خدمات حمایتی و توانبخشی راه‌اندازی می‌شوند.

نصیری با اشاره به برنامه‌های هفته بهزیستی افزود: همزمان با افتتاح این مراکز، خدمات مشاوره‌ای، غربالگری و سایر خدمات تخصصی به‌صورت رایگان به جامعه هدف ارائه خواهد شد و مرکز «قدوس» نیز در این ایام به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل بهزیستی استان تهران با بیان اینکه افتتاح این ۱۷ مرکز مهم‌ترین برنامه هفته بهزیستی در استان است، تصریح کرد: این مراکز در حوزه‌های روزانه و شبانه‌روزی فعالیت خواهند کرد.

وی همچنین از افزایش تعرفه مراکز نگهداری خبر داد و گفت: تعرفه این مراکز از ماه گذشته بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و پرداخت‌ها نیز بر همین اساس انجام شده است.

نصیری در پایان با اشاره به وضعیت مراکز بهزیستی پس از آسیب‌های اخیر، خاطرنشان کرد: هیچ‌یک از مراکز شبانه‌روزی از چرخه خدمت خارج نشده‌اند و تنها یک مرکز روزانه آسیب دیده که روند بازسازی آن در حال انجام است.

کد مطلب 6891760

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها