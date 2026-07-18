ظرفیت تولید واحد بخار شماره ۳ نیروگاه بعثت به ۶۵ مگاوات رسید

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب روحی، بعد از ظهر شنبه، از افزایش ظرفیت تولید واحد بخار شماره ۳ نیروگاه بعثت به ۶۵ مگاوات خبر داد.

وی که مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق تهران است، اظهار کرد: این واحد پس از انجام عملیات تعمیرات اساسی و تعویض لوله‌های واتروال بویلر، ۲۶ تیرماه با موفقیت به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

روحی افزود: این واحد به دلیل فرسودگی، نشتی در لوله‌های واتروال بویلر و افزایش خروج‌های اضطراری، تنها با ظرفیت حدود ۴۰ مگاوات در مدار قرار داشت و برای انجام تعمیرات اساسی از ابتدای خردادماه از مدار تولید خارج شد.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق تهران تصریح کرد: در جریان این پروژه، بیش از ۴۵۰ شاخه لوله ۶ متری واتروال به همراه فین‌های مربوطه تعویض و پس از انجام آزمون‌های تخصصی و راه‌اندازی، واحد برای بهره‌برداری آماده شد.

وی ادامه داد: با اجرای این تعمیرات، مشکل خروج‌های مکرر واحد برطرف شده، قابلیت اطمینان تجهیزات افزایش یافته و ظرفیت تولید این واحد از حدود ۴۰ مگاوات به ۶۵ مگاوات ارتقا پیدا کرده است.

روحی در پایان این دستاورد را نتیجه برنامه‌ریزی فنی، تلاش کارکنان متخصص و همکاری مجموعه شرکت تولید نیروی برق تهران، شرکت مدیریت تولید برق بعثت و تیم‌های اجرایی دانست و بر نقش این اقدامات در پایداری شبکه برق کشور تأکید کرد.