به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور دکتر اصغر نوراله‌زاده رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر مرتضی دهقان سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و جمعی از معاونان و مدیران دو مجموعه برگزار شد.



وجود ظرفیت دانشی بسیار خوب در حوزه حمل‌ونقل هوایی کشور

رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در این نشست گفت: فناوری ناوبری هوایی از جمله حوزه‌های های‌تک محسوب می‌شوند و ظرفیت دانشی بسیار خوبی در این حوزه در کشور وجود دارد. صنعت حمل‌ونقل هوایی بخصوص در بخش فرودگاهی و ناوبری هوایی، نیازمند توسعه فناوری‌های داخلی برای کاهش وابستگی به خارج از کشور است. تجهیزات حوزه ناوبری هوایی در روزهای ابتدایی جنگ اخیر مورد حمله دشمن قرار گرفتند و این موضوع، ضرورت توجه ویژه و بومی‌سازی فناوری‌های این بخش را نشان می‌دهد.

رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به توانمندی دانشی کشور در این حوزه افزود: نخبگان و جوانان صاحب اندیشه و شرکت‌های دانش‌بنیان زیادی در حوزه حمل‌ونقل هوایی و ناوبری هوایی مشغول فعالیت هستند. این قابلیت و ظرفیت در کشور وجود دارد که با اتکا به توان نیروهای متخصص داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان، برخی از تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل‌ونقل هوایی را در داخل تولید کنیم.



وی گفت: در همکاری مشترک صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، با ایجاد و توسعه سیاست‌های انگیزشی مالی و همچنین تقاضامحور، زمینه حمایت از نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌شود. در همکاری مشترک می‌توانیم نهادسازی درستی در حوزه حمل‌ونقل هوایی از جمله ایجاد صندوق پژوهش و فناوری تخصصی داشته باشیم. ایجاد این نهادها، نقش موثری در توسعه زیست‌بوم حمل‌ونقل هوایی کشور ایفا خواهند کرد.



نوراله‌زاده با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران افزود: امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک، نشانگر دغدغه و توجه ویژه فعالان صنعت حمل‌ونقل هوایی برای استفاده درست از ظرفیت دانشی و توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در این صنعت است. در صندوق نوآوری و شکوفایی آمادگی داریم با تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و در همکاری نزدیک با شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، زمینه تامین بخشی از نیازهای صنعت حمل‌ونقل هوایی را فراهم کنیم.



جهش در استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه حمل‌ونقل هوایی



دکتر مرتضی دهقان سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی نیز در این نشست گفت: صنعت حمل‌ونقل هوایی از جمله صنایع های‌تک محسوب می‌شود و جدیدترین فناوری‌های دنیا در این حوزه مورد استفاده قرار می‌گیرند. با تکیه بر توان نیروهای متخصص داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه، همواره تلاش شده است تا تمامی استاندارهای صنعت حمل‌ونقل هوایی در کشور رعایت شود. با استفاده از ظرفیت‌های موجود داخلی، می‌توانیم بر مشکلات ناشی از تحریم‌ها غلبه کرده و علاوه بر رفع نیازهای صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور، خلق ثروت نیز داشته باشیم.



امضای تفاهم‌‎نامه میان صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران



این تفاهم‌نامه در راستای ارتقای سطح هوشمندسازی، ایمنی و بهره‌وری صنعت فرودگاهی و ناوبری هوایی کشور، با هدف تبدیل فرودگاه‌های تحت مالکیت و مدیریت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به مراکز پیشرو در فناوری‌های نوین و مدیریت دیجیتال و مراکز خدمات هوانوردی، میان دو مجموعه منعقد شد.



تأسیس شرکت/صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) و راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری اختصاصی صنایع هوایی برای حمایت از مگاپروژه‌های دانش‌بنیان؛ برگزاری رویدادهای تبادل فناوری، ارائه گرنت‌های تحقیق‌وتوسعه و تسهیلات خرید اقلام راهبردی برای شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زنجیره تأمین صنعت هوایی؛ استفاده از محصولات دانش‌بنیان داخلی برای بازسازی‌ونوسازی تجهیزات فرسوده (هندلینگ و لجستیک فرودگاهی) با هدف ارتقای بهره‌وری عملیات پروازی؛ حمایت از احداث نیروگاه‌های خورشیدی در اراضی فرودگاهی، مدیریت کربن و بازیافت پسماند با استفاده از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و محیط‌زیست، از جمله محورهای این تفاهم‌نامه است.