گفتگوی تلفنی شهباز شریف و پزشکیان درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ دفتر نخست‌وزیر پاکستان اعلام کرد که شهباز شریف در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران بر ضرورت بازگرداندن صلح و ثبات منطقه‌ای تأکید کرد.

بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیر پاکستان، شریف در تماس با پزشکیان از ایران و همه طرف‌های دیگر خواست خویشتنداری کنند.

شهباز شریف خواستار پرهیز از هرگونه اقدامی شد که صلحی را که با دشواری در ماه‌های گذشته به دست آمد، به مخاطره بیاندازد.

نخست وزیر پاکستان در گفتگو با رئیس جمهور ایران بر اهمیت پایبندی به تعهدات مندرج در یادداشت تفاهم تأکید کرد.

شهباز شریف هم با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به این گفتگوی تلفنی نوشت: امروز با برادرم، رئیس‌جمهور ایران، دکتر مسعود پزشکیان گفتگو کردم. ما درباره تحولات فعلی منطقه بحث و تبادل نظر کردیم و بر ضرورت خویشتنداری، گفت و گو و دیپلماسی برای حفظ دستاوردهای صلح‌آمیزِ ارزشمندی که طی ماه‌های اخیر حاصل شده است، تأکید ورزیدیم.

وی افزود: من بار دیگر بر آمادگی پاکستان برای تداوم ایفای نقش به عنوان میانجی‌ صادق و بی‌طرف در راستای برقراری صلح پایدار در منطقه تأکید کردم. همچنین توافق کردیم که دستورکار همکاری‌های دوجانبه را که طی سفر اخیر رئیس‌جمهور پزشکیان به اسلام‌آباد بر سر آن توافق شد، به پیش ببریم.