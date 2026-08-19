پاکستان کاردار آمریکا را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دان نیوز، وزارت امور خارجه پاکستان امروز چهارشنبه کاردار سفارت آمریکا در اسلام‌ آباد را در اعتراضی رسمی به اظهارات مقامات آمریکایی فراخواند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه پاکستان در این خصوص آمده است: اسلام‌ آباد توصیف جامو و کشمیر به عنوان «بخشی از هند» را به شدت محکوم و قاطعانه رد می کند.

این بیانیه می‌افزاید: تأکید می شود که جامو و کشمیر یک قلمرو مورد مناقشه (میان هند و پاکستان) با رسمیت بین‌المللی است که تعیین تکلیف نهایی آن منوط به قطعنامه‌ های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل و خواست و آرمان‌ های مردم کشمیر است.

همچنین در این بیانیه خاطرنشان شد که «اظهارات غیرمسئولانه» سفیر آمریکا، «موضع دیرینه و مستند ایالات متحده در قبال مناقشه جامو و کشمیر را نادیده گرفته و با تعهد آمریکا به حاکمیت حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل نیز در تضاد است.»

وزارت امور خارجه پاکستان در پایان تأکید می کند که از طرف آمریکایی خواسته می شود تا اطمینان حاصل کند اظهارات عمومی‌ اش با وضعیت مورد مناقشه جامو و کشمیر همخوانی دارد.

بر اساس اعلام این رسانه، کشمیر منطقه‌ای مورد مناقشه است که هم پاکستان و هم هند مدعی مالکیت کامل آن هستند. این دو کشور نخستین جنگ خود بر سر این منطقه را در سال ۱۹۴۸ تجربه کردند.