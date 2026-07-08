به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه پاکستان امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای در ارتباط با تنش آفرینی اخیر واشنگتن درمنطقه با تجاوز به خاک ایران و نقض تفاهم نامه فیمابین اعلام کرد: ما نسبت به تشدید تنش‌ ها در منطقه عمیقا نگرانیم؛ ازسرگیری درگیری‌ها به نفع احدی نیست.

وزارت امور خارجه پاکستان که کشورش میانجی تفاهم نامه ایران-آمریکا بود، در این بیانیه اضافه کرد: ما از طرفین می‌خواهیم که خویشتنداری پیشه کنند و از هرگونه اقدامی که می‌ تواند صلح و ثبات منطقه را تضعیف کند، بپرهیزند.

بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه پاکستان در این باره اضافه می کند: برای دستیابی به صلح در منطقه، هیچ جایگزینی برای تداوم گفتگو، ارتباطات و دیپلماسی وجود ندارد. ما از طرفین می‌خواهیم که به تعهدات خود ذیل «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» عمل کنند.