  1. سیاست
  2. مجلس
۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۱

پژمان‌فر: ادعای تبرئه زنگنه و تیم او، کذب محض است!

پژمان‌فر: ادعای تبرئه زنگنه و تیم او، کذب محض است!

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: دشمنان با هدف ناامید کردن ملت، به ساخت اخبار دروغین روی آورده‌اند؛ ادعای تبرئه زنگنه و تیم او، کذب محض است!

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نصراله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی، اظهار کرد: دشمنان با هدف ناامید کردن ملت، به ساخت اخبار دروغین روی آورده‌اند. ادعای تبرئه زنگنه و تیم او، کذب محض است!

وی افزود: حکم بدوی اگر چه از نظر ما ضعیف است، اما صادر شده و پرونده در مرحله تجدید نظر است که مدتی بعد صادر خواهد شد.

رئیس کمیسیون اصل نود خاطر نشان کرد: برای هشت نفر حکم صادر شده: بیژن نامدار زنگنه یک سال، مهدی هاشمی یک سال، شش نفر دیگر هر کدام سه سال و همه محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی [شدند.]
وی گفت: کمیسیون اصل نود پیگیر برخورد شدید با افراد و جریانهایی که این اکاذیب را منتشر می ‌کنند، خواهد بود...

کد مطلب 6891814
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها