به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نصراله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی، اظهار کرد: دشمنان با هدف ناامید کردن ملت، به ساخت اخبار دروغین روی آورده‌اند. ادعای تبرئه زنگنه و تیم او، کذب محض است!

وی افزود: حکم بدوی اگر چه از نظر ما ضعیف است، اما صادر شده و پرونده در مرحله تجدید نظر است که مدتی بعد صادر خواهد شد.

رئیس کمیسیون اصل نود خاطر نشان کرد: برای هشت نفر حکم صادر شده: بیژن نامدار زنگنه یک سال، مهدی هاشمی یک سال، شش نفر دیگر هر کدام سه سال و همه محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی [شدند.]

وی گفت: کمیسیون اصل نود پیگیر برخورد شدید با افراد و جریانهایی که این اکاذیب را منتشر می ‌کنند، خواهد بود...