بقائی: ملت ایران بیش از هر زمانی متحد و مصمم است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی با انتشار تصاویر هشت شهید حملات جنایتکارانه ۲۶ تیرماه آمریکا به استان هرمزگان، اظهار کرد: آمریکا می‌خواهد با حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و کشتار بی‌گناهان، به اصطلاح «قدرت» خود را به رخ بکشد.

وی افزود: شب گذشته، ارتش تروریستی آمریکا باز هم مرتکب جنایات جنگی شد و با حمله به چند پل و محله مسکونی در استان هرمزگان، ۸ هم‌وطن شامل۴ بانو و ۴ مرد، از جمله دو برادر معلول، را به شهادت رساند.

بقائی تاکید کرد: ملت ایران امروز بیش از هر زمانی متحد و مصمم است که قاطعانه دشمنان وحشی را از تجاوز نظامی جنایتکارانه علیه میهن عزیزمان، پشیمان کند.