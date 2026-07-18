مهاجرانی: تا پای جان برای حفظ هویت ایرانی خواهیم جنگید

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی عصر امروز شنبه در جمع بندی سفر خوزستان در جمع خبرنگاران بیان کرد: کمتر از ۲۴ ساعت است که در استان خوزستان حضور دارم؛ سفر را با بازدید از بیمارستان شهید بقایی آغاز کردیم، سپس در صدا و سیمای استان گفتگویی با مردم خوزستان داشتم.

سخنگوی دولت به دیدار امروز صبح با خانواده شهدا در گتوند اشاره و عنوان کرد: خدمت خانواده شهدا از اقوام مختلف خوزستان از جمله قوم عرب، لر، بختیاری، بهمئی، دزفولی، شوشتری، بهبهانی و همه اقوام این استان که در طول این سال ها جانفشانی کردند و کمک کردند عزت کشور حفظ شود، رسیدیم.

وی با بیان اینکه با مدیران پتروشیمی نیز جلساتی برگزار شد، گفت: سپس از پتروشیمی فجر و آسیب‌های وارد شده، همچنین حمله به زندگی مردم ایران بازدید کردیم.

سخنگوی دولت بازدید از ترمینال مکانیزه غله را برنامه دیگر سفر اعلام و تصریح کرد: با رانندگان، غیورمردانی که در همه روزها حتی در جنگ هم پای کار رساندن کالاهای اساسی به مردم بودند نیز دیداری داشتم؛ بازدید از اسکله‌ها نیز انجام شد.

مهاجرانی با بیان اینکه در کنار خلیج فارس حضور داریم، اظهار کرد: این روزها در نبرد هرمز هستیم و می‌دانیم نام خلیج فارس و هرمز نام‌هایی هستند که از ایران جدا نشدنی هستند و تا پای جان برای حفظ هویت ایرانی خود خواهیم جنگید.

وی ادامه داد: این آخرین نقطه سفر ما به خوزستان جان بود و امیدواریم پرچم خوزستانی‌ها مثل همیشه که افراشته است، برافراشته بماند و به کمک همه مردم ایران، عزت ایران عزیزمان را شاهد باشیم.