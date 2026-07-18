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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

مهاجرانی: زینب‌وار از این گردنه تاریخی عبور خواهیم کرد

مهاجرانی: زینب‌وار از این گردنه تاریخی عبور خواهیم کرد

اهواز- سخنگوی دولت گفت: ان‌شاءالله خداوند کمک کند همانطور که هشت سال دفاع مقدس را با عزت پشت سر گذاشتیم، از این گردنه تاریخی هم زینب‌وار و به درستی عبور کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی پیش از ظهر امروز شنبه در دیدار با خانواده شهیدان حملات هوایی آمریکا، شهید ایرج سردارپور و شهید اصغر سردارپور که با حضور استاندار خوزستان و جمعی دیگر از مسئولان صورت گرفت، ضمن گرامیداشت یاد شهدا اظهار کرد: این شهدای بزرگوار در ماه محرم، کار امام حسین (ع) و خاندان او را ادامه دادند و تکمیل کردند.

سخنگوی دولت خطاب به خانواده شهدا گفت: می دانم که شما صبر زینبی می کنید؛ از دست دادن آن هم برای زن بسیار دشوار است اما همه می دانیم که فردی مثل ایرج سردارپور خود را در محک آزمایش قرار داد و جانباز شد، راه را نیمه رفته بود و می خواست این بار آن را تمام کند.

وی ادامه داد: همه می دانیم از دست دادن سخت است، اما این را هم می دانیم برای ایران، مردم، عزت کشور و اسلام از دست دادن عزیزتر است پس زینب وار تحمل می کنیم. ان شاءالله خداوند به همه شما صبر عنایت فرماید.

سخنگوی دولت تصریح کرد: رئیس جمهور دستور دادند خدمت خانواده های شهدا برسم و بر قدردانی و سپاسگزاری آن ها برای زحماتی که متحمل شده اند تاکید کنم؛ البته استاندار خوزستان حواسشان به خانواده شهدا است اما خواسته شده این ویژه تر صورت گیرد.

مهاجرانی افزود: ان‌شاءالله خداوند کمک کند همانطور که هشت سال دفاع مقدس را با عزت پشت سر گذاشتیم، از این گردنه تاریخی هم به درستی عبور کنیم و مسیری که از حدود دو سال پیش جدی تر شروع شد و با به شهادت رساندن رهبرمتن به اوج رسید، با عزت ایران به پایان برسد.

کد مطلب 6891255

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    نظرات

    • ایرانی IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
      1 0
      پاسخ
      اون روزا وقتی که جنگ بود رهبرما رییس جمهور مایه مناطق جنگی می‌رفتند.درسته.به خاطر مسایل امنیتی و اینکه دشمن ما دنبال ترورمسولان ماست.ولی من به گله از آقای پزشکیان دارم.اقای پزشکیان خودت نمیدونی بیای مناطق جنگی رو ببینی ولی ازشماتوقع هست که معاون خودتونو بابک نماینده ازطرف خودتون بفرستیدتاازمناطق جنگی دیدن کنند.درسته شرایط جنگی هست.اقای رهبرهم می‌تونه باهمین بیانیه تاثیر زیادی داشته باشه.رهبرشهیدما واقای رفسنجانی اون روزا توی جنگ هم حضور فعالانه داشتند.یه صحبت یه دلگرمی هم خوبه.

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