به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی ظهر امروز شنبه در دیدار با خانواده شهید علی تاجبخش که با حضور استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان در گتوند صورت گرفت، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سفری که به دستور رئیسجمهور به خوزستان داشتم، یکی از برنامهها دیدار با خانواده شهدا بود و اکنون در خدمت پدر شهید تاجبخش هستم.
سخنگوی دولت با اشاره به جایگاه والای خانواده شهدا افزود: این خانواده در طول سالها پنج شهید را به نظام مقدس جمهوری اسلامی تقدیم کردهاند و طبیعتاً وظیفه دولت است که به همه اقشار، بهویژه خانوادههای شهدا، توجه ویژه داشته باشد.
مهاجرانی ادامه داد: خانواده شهدا آنقدر روحیه بالایی دارند که وقتی به دیدار آنها میآییم، به جای اینکه نیاز باشد چیزی به آنها داده شود، ما از آنها روحیه میگیریم.
وی در پایان تصریح کرد: مردم خوب خوزستان همیشه صبور و مقاوم بودهاند و ما قدردان این مردم شریف هستیم.
نظر شما