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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۹

فرماندار اسلامشهر:

پنج لکه صنعتی تا دو سال آینده به شهرک صنعتی غیردولتی تبدیل می‌شوند

پنج لکه صنعتی تا دو سال آینده به شهرک صنعتی غیردولتی تبدیل می‌شوند

اسلامشهر- فرماندار اسلامشهر گفت: پنج لکه صنعتی تا دو سال آینده به شهرک صنعتی غیردولتی تبدیل می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله طاهری، فرماندار اسلامشهر، در نشست ساماندهی لکه‌های صنعتی این شهرستان از برنامه‌ریزی برای تبدیل پنج لکه صنعتی برآوند، سهند، کمالیه، آهنکاران و درودگران به شهرک‌های صنعتی غیردولتی طی دو سال آینده خبر داد.

به گفته او، تکمیل ساختارهای مدیریتی این مجموعه‌ها و تهیه طرح‌های جامع و زیست‌محیطی از اولویت‌های این طرح است و واحدهای مستقر در این مناطق پس از تغییر وضعیت، می‌توانند از مزایای شهرک‌های صنعتی بهره‌مند شوند.

فرماندار اسلامشهر همچنین با اشاره به مصوبه هیئت وزیران اعلام کرد که از ۲۲ اردیبهشت‌ماه، صدور هرگونه مجوز جدید ساخت‌وساز در محدوده این پنج لکه صنعتی ممنوع شده است.

آقای طاهری افزود اراضی باقی‌مانده در این محدوده‌ها تنها برای تأمین خدمات عمومی، سرانه‌های مورد نیاز و توسعه زیرساخت‌های صنعتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6891856

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