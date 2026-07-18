وضعیت کشاورزی در مرکز مازندران مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عالیه زمانی شامگاه شنبه در نشست با فعالان بخش کشاورزی آخرین مسائل و چالش‌های بخش کشاورزی شهرستان‌های ساری و میاندورود را بررسی و بر تسریع در رسیدگی به مطالبات کشاورزان تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش محوری کشاورزی در اقتصاد و معیشت مردم منطقه اظهار داشت: حدود ۳۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در شهرستان‌های ساری و میاندورود قرار دارد و بخش قابل توجهی از خانوارهای این منطقه از طریق فعالیت‌های کشاورزی امرار معاش می‌کنند، از این رو برنامه‌ریزی دقیق و حمایت عملی از این بخش ضروری است.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، خرید و برداشت گندم، تعیین تکلیف قیمت برنج، مدیریت کشت دوم، ساماندهی واردات برنج و حرکت به سمت نوسازی و مکانیزاسیون کشاورزی در چارچوب برنامه هفتم توسعه را از مهم‌ترین مطالبات کشاورزان منطقه برشمرد.

زمانی با تأکید بر اینکه مشکلات موجود باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی و حمایت دولت برطرف شود، افزود: شرایط فعلی کشاورزی در مرکز مازندران رضایت‌بخش نیست و لازم است با پیگیری مستمر، تأمین اعتبارات و اتخاذ تصمیمات کارشناسی، زمینه بهبود وضعیت تولید و افزایش امنیت شغلی و اقتصادی کشاورزان فراهم شود.

در این نشست، اسدالله تیموری رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه کشاورزی استان ارائه کرد و بر ادامه همکاری و پیگیری مسائل و مطالبات کشاورزان تأکید شد.