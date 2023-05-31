خشکه کاری برنج در ۴۶ هکتار از شالیزارهای مازندران اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عنایتی صبح چهارشنبه در شورای کشاورزی با بیان اینکه در راستای مقابله با بحران کم آبی حوزه کشاورزی مازندران، ۱۶ حلقه چاه در شهرستان‌های قائمشهر، ساری، میاندورود و بابل تجهیز و برق دار شد، ادامه داد: برای انتقال و توزیع آب به شالیزارهایی که دچار تنش آبی هستند، ۳ هزار و ۲۵ متر لوله در شهرستان‌های استان توزیع شد تا کشاورزان بتوانند نسبت به انتقال آب به مزارع شالیزاری اقدام کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه تاکنون ۴۶ هکتار از شالیزارهای استان برنج به صورت خشکه کاری مورد کشت قرار گرفت، گفت: با همکاری سازمان جهاد کشاورزی مازندران، دو هکتار شالیزار در روستای حسین آباد شهرستان بهشهر به صورت پایلوت اجرای طرح خشکه کاری برنج در حال اجراست.

عنایتی کلیجی اظهار کرد: برای کاهش اثرات کم آبی و تأمین آب مزارع شالیزاری استان، تاکنون در ۴۸۵ هکتار انتقال آب و آبیاری کم فشار در شالیزارهای مازندران اجرا شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای ۴۵ هکتار آبیاری تحت فشار در مازندران از ابتدای امسال تاکنون در راستای پروژه‌های مدیریت بحران کم آبی در مزارع استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح‌ها شامل ۱۲ هکتار آبیاری موضعی در باغات و ۳۳ هکتار آبیاری کم فشار در شالیزارهای استان بود که اجرا و به کشاورزان تحویل شد.

وی خاطرنشان کرد: یک هزار و ۷۰۰ هکتار طرح در قالب سامانه‌های نوین آبیاری در مازندران مصوب و آماده معرفی به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی برای برخورداری از تسهیلات بلاعوض دولت است.

عنایتی کلیجی تصریح کرد: این ۱۷۰۰ هکتار سامانه نوین آبیاری مربوط به شالیزارهای دارای تنش آبی در استان است که آماده اجرای طرح است.