https://mehrnews.com/x3cBtJ ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۸ کد مطلب 6891982 استانها همدان استانها همدان ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۸ جلوهای از همدلی و وحدت مردم در خیابانهای همدان همدان-در این ویدئو حضور پرشور مردم همدان در دفاع از میهن و انقلاب را مشاهده میکنید. دریافت 31 MB کد مطلب 6891982 کپی شد مطالب مرتبط دوخت پرچم در حاشیه تجمعات شبانه در گرگان راهپیمایی مردم سپیدان در صد و چهلمین شب اجتماعات مردمی ۱۴۰ شب استقامت مردم رشت؛ فریاد «تفرقه ممنوع که یک ملتیم» طنینانداز شد قیام شبانه مردم شهرکرد در خونخواهی رهبر شهید در موج ۱۴۰ تداوم حماسه آفرینی مردم انقلابی اردبیل برچسبها همدان تجمع مردمی جنگ
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