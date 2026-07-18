  1. استانها
  2. همدان
۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۸

جلوه‌ای از همدلی و وحدت مردم در خیابان‌های همدان

جلوه‌ای از همدلی و وحدت مردم در خیابان‌های همدان

همدان-در این ویدئو حضور پرشور مردم همدان در دفاع از میهن و انقلاب را مشاهده می‌کنید.

دریافت 31 MB
کد مطلب 6891982

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها