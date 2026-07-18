به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدیپور عصر امروز شنبه در حاشیه بازدید از طرح آرایش کشت ذرت علوفهای با رویکرد توسعه آبیاری میکرو در مرکز قائد رحمت خرمآباد، اظهار کرد: این طرح برای نخستینبار در استان لرستان در دو شهرستان خرمآباد و بروجرد اجرا شده است. در شهرستان خرمآباد این طرح در سطح ۱۵۰ هکتار اجرا شده و هدف از اجرای آن، بررسی و توسعه روشهای نوین کشت متناسب با سامانههای آبیاری میکرو و استفاده بهینه از منابع تولید است.
وی افزود: در این روش، ذرت علوفهای با آرایش جدید شامل دو ردیف کشت روی هر نوار تیپ اجرا شده است؛ بهگونهای که فاصله بین نوارهای تیپ ۱۲۰ سانتیمتر و فاصله بوتهها روی ردیف ۱۵ سانتیمتر در نظر گرفته شده است. این آرایش جدید، ضمن حفظ تراکم مناسب بوته در سطح مزرعه، امکان کاهش مقدار مصرف نوار تیپ و بهتبع آن کاهش هزینههای اجرای سامانه آبیاری را فراهم میکند.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: از مهمترین مزایای این الگوی کشت میتوان به کاهش میزان مصرف بذر، کاهش مصرف نوار تیپ، کاهش هزینههای تولید، افزایش بهرهوری مصرف آب و ایجاد سطح سبز یکنواخت و مطلوب در مزرعه اشاره کرد. همچنین این روش با فراهمکردن امکان گردش بهتر هوا و عبور نور در تماماندامهای گیاه، موجب کاهش بیماریها و در نهایت افزایش عملکرد محصول میشود.
محمدیپور، گفت: باتوجهبه اثربخشی الگوی تغییر آرایش کشت ذرت و نتایج حاصل از اجرای آن در مزارع استان، توسعه این روش در استان در دستور کار قرار دارد. همچنین برای آشنایی بهرهبرداران با نحوه اجرا و مزایای این الگو، برگزاری کلاسهای آموزشی و روز مزرعه در محل اجرای طرح برنامهریزی خواهد شد.
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