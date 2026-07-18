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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۰

آغاز تغییر آرایش کشت ذرت علوفه‌ای در مزارع لرستان

آغاز تغییر آرایش کشت ذرت علوفه‌ای در مزارع لرستان

خرم‌آباد - مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان از آغاز اجرای طرح تغییر آرایش کشت ذرت علوفه‌ای با رویکرد توسعه آبیاری میکرو در مزارع این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدی‌پور عصر امروز شنبه در حاشیه بازدید از طرح آرایش کشت ذرت علوفه‌ای با رویکرد توسعه آبیاری میکرو در مرکز قائد رحمت خرم‌آباد، اظهار کرد: این طرح برای نخستین‌بار در استان لرستان در دو شهرستان خرم‌آباد و بروجرد اجرا شده است. در شهرستان خرم‌آباد این طرح در سطح ۱۵۰ هکتار اجرا شده و هدف از اجرای آن، بررسی و توسعه روش‌های نوین کشت متناسب با سامانه‌های آبیاری میکرو و استفاده بهینه از منابع تولید است.

وی افزود: در این روش، ذرت علوفه‌ای با آرایش جدید شامل دو ردیف کشت روی هر نوار تیپ اجرا شده است؛ به‌گونه‌ای که فاصله بین نوارهای تیپ ۱۲۰ سانتی‌متر و فاصله بوته‌ها روی ردیف ۱۵ سانتی‌متر در نظر گرفته شده است. این آرایش جدید، ضمن حفظ تراکم مناسب بوته در سطح مزرعه، امکان کاهش مقدار مصرف نوار تیپ و به‌تبع آن کاهش هزینه‌های اجرای سامانه آبیاری را فراهم می‌کند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: از مهم‌ترین مزایای این الگوی کشت می‌توان به کاهش میزان مصرف بذر، کاهش مصرف نوار تیپ، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری مصرف آب و ایجاد سطح سبز یکنواخت و مطلوب در مزرعه اشاره کرد. همچنین این روش با فراهم‌کردن امکان گردش بهتر هوا و عبور نور در تمام‌اندام‌های گیاه، موجب کاهش بیماری‌ها و در نهایت افزایش عملکرد محصول می‌شود.

محمدی‌پور، گفت: باتوجه‌به اثربخشی الگوی تغییر آرایش کشت ذرت و نتایج حاصل از اجرای آن در مزارع استان، توسعه این روش در استان در دستور کار قرار دارد. همچنین برای آشنایی بهره‌برداران با نحوه اجرا و مزایای این الگو، برگزاری کلاس‌های آموزشی و روز مزرعه در محل اجرای طرح برنامه‌ریزی خواهد شد.

کد مطلب 6891966

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