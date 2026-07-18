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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۷

معرفی ۸طرح میراث فرهنگی کهگیلویه وبویراحمد به بانک برای دریافت تسهیلات

معرفی ۸طرح میراث فرهنگی کهگیلویه وبویراحمد به بانک برای دریافت تسهیلات

یاسوج- سرپرست معاونت توسعه مدیریت اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد از معرفی هشت طرح اشتغال‌زایی با اعتباری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان به بانک کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسن‌زاده شامگاه شنبه در جلسه شورای اشتغال استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین مالی طرح‌های حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: هشت طرح با حجم اعتباری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان برای دریافت تسهیلات به بانک کشاورزی معرفی شده‌اند.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد افزود: کمیته فنی بررسی این طرح‌ها در تاریخ ۲۶ ماه جاری با حضور نمایندگان استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل شد و تمامی مراحل کارشناسی و اداری مورد نیاز برای معرفی طرح‌ها انجام شده است.

وی با بیان اینکه دستگاه متبوعش تمامی وظایف و فرآیندهای مربوط به معرفی طرح‌ها را به انجام رسانده است، تصریح کرد: پرونده‌های متقاضیان برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده و اکنون در مرحله تشکیل پرونده و طی کردن فرآیندهای بانکی قرار دارند.

حسن‌زاده با اشاره به طرح‌های حوزه صنایع‌دستی نیز گفت: معرفی متقاضیان این بخش به بانک انجام شده و پرونده‌ها در حال تکمیل و بررسی است.

وی ادامه داد: یکی از طرح‌های شاخص این حوزه نیز با اعتباری حدود ۳۰ میلیارد تومان در دست پیگیری قرار دارد و انتظار می‌رود با همکاری بانک عامل، روند پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری انجام شود.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات به طرح‌های اشتغال‌زای این بخش تأکید کرد و گفت: تأمین به‌موقع منابع مالی، نقش مهمی در توسعه اشتغال و رونق فعالیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی استان خواهد داشت.

کد مطلب 6892031

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