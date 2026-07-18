معرفی ۸طرح میراث فرهنگی کهگیلویه وبویراحمد به بانک برای دریافت تسهیلات

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسنزاده شامگاه شنبه در جلسه شورای اشتغال استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین مالی طرحهای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اظهار کرد: هشت طرح با حجم اعتباری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان برای دریافت تسهیلات به بانک کشاورزی معرفی شدهاند.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد افزود: کمیته فنی بررسی این طرحها در تاریخ ۲۶ ماه جاری با حضور نمایندگان استانداری و سازمان مدیریت و برنامهریزی تشکیل شد و تمامی مراحل کارشناسی و اداری مورد نیاز برای معرفی طرحها انجام شده است.
وی با بیان اینکه دستگاه متبوعش تمامی وظایف و فرآیندهای مربوط به معرفی طرحها را به انجام رسانده است، تصریح کرد: پروندههای متقاضیان برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده و اکنون در مرحله تشکیل پرونده و طی کردن فرآیندهای بانکی قرار دارند.
حسنزاده با اشاره به طرحهای حوزه صنایعدستی نیز گفت: معرفی متقاضیان این بخش به بانک انجام شده و پروندهها در حال تکمیل و بررسی است.
وی ادامه داد: یکی از طرحهای شاخص این حوزه نیز با اعتباری حدود ۳۰ میلیارد تومان در دست پیگیری قرار دارد و انتظار میرود با همکاری بانک عامل، روند پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری انجام شود.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات به طرحهای اشتغالزای این بخش تأکید کرد و گفت: تأمین بهموقع منابع مالی، نقش مهمی در توسعه اشتغال و رونق فعالیتهای گردشگری و صنایعدستی استان خواهد داشت.
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