نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی و شهدای دستگاه قضائی اظهار کرد: هفته قوه قضائیه فرصت ارزشمندی برای قدردانی از تلاش‌های خالصانه مجموعه قضائی کشور در مسیر تحقق عدالت، صیانت از حقوق مردم و استقرار امنیت و آرامش در جامعه است.

وی با اشاره به تعامل سازنده میان دستگاه قضائی و مجموعه‌های اجرایی در جزیره خارگ افزود: خوشبختانه امروز در بخش ویژه خارگ، هم‌افزایی و همگرایی مطلوبی میان دستگاه قضائی، مجموعه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی و سایر نهادهای مسئول شکل گرفته که این تعامل، نقش مؤثری در تسریع روند خدمت‌رسانی به مردم، رفع مشکلات و افزایش رضایتمندی شهروندان داشته است.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: هر اندازه هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌ها تقویت شود، مسیر توسعه، امنیت، آرامش و خدمت‌رسانی نیز هموارتر خواهد شد و این همدلی سرمایه‌ای ارزشمند برای پیشبرد برنامه‌های عمرانی، اقتصادی و اجتماعی در جزیره خارگ به شمار می‌رود.

حسین‌پور با تأکید بر جایگاه مهم دستگاه قضائی در حمایت از حقوق عامه گفت: قوه قضائیه با رویکرد عدالت‌محور و قانون‌مدار، همواره پشتوانه‌ای مطمئن برای مردم و دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون و صیانت از حقوق عمومی بوده و تعامل سازنده این قوه با سایر نهادها، زمینه‌ساز توسعه پایدار و ارتقای اعتماد عمومی است.

وی خاطرنشان کرد: جزیره خارگ به دلیل موقعیت راهبردی و اهمیت آن در اقتصاد و انرژی کشور، نیازمند انسجام، همدلی و همکاری همه دستگاه‌ها است و خوشبختانه این روحیه تعامل و همگرایی در میان مسئولان منطقه وجود دارد که باید بیش از گذشته تقویت شود.

بخشدار ویژه خارگ با تبریک هفته قوه قضائیه به قضات و کارکنان این دستگاه، از تلاش‌های مجموعه قضائی در رسیدگی به مسائل و مطالبات مردم قدردانی کرد و افزود: استمرار این همکاری‌ها و تقویت ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی و قضائی، زمینه‌ساز حل سریع‌تر مشکلات مردم و تحقق اهداف توسعه‌ای در بخش ویژه خارگ خواهد بود.

حسین‌پور در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم هم‌افزایی میان همه ارکان نظام در جزیره خارگ، شاهد ارتقای کیفیت خدمات عمومی، افزایش سرمایه اجتماعی و توسعه هرچه بیشتر این منطقه راهبردی باشیم.