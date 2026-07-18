خبرگزاری مهر، گروه استان ها: شامگاه شنبه، میدان شهدای ذهاب رشت، بار دیگر شاهد صحنهای بدیع از اتحاد و همدلی بود. یکصد و چهلمین شب از سلسله حضورهای مردمی که از ماهها پیش آغاز شده، این بار با شور و حالی مضاعف و در واکنش به پیام حیات بخش رهبر معظم انقلاب، فضایی سرشار از عشق به ولایت و انسجام ملی را رقم زد.
از ساعات پایانی روز، خیابانهای منتهی به میدان شهدای ذهاب، شاهد موج های پیوسته از خانواده ها، جوانان، نوجوانان و حتی سالمندانی بود که با پای پیاده یا با وسایل نقلیه عمومی، خود را به کانون این تجمع مردمی رساندند. بسیاری از آنان پرچمهای سهرنگ ایران و دستنوشتههایی با مضامین وحدت و مقاومت را در دست داشتند. چهرهها، اگرچه از گرمای هوا کمی سرخ شده بود، اما لبخند رضایت و شوق حضور، بر تارک همه میدرخشید.
ساعت ۲۰:۰۰، دقیقاً همزمان با اذان مغرب و عشا، یکصد و چهلمین قرار شبانه رشتوندان به طور رسمی آغاز شد. هنوز صدای مؤذن از بلندگوی مسجد جامع رشت به پایان نرسیده بود که شعارهای «اللهم صل علی محمد و آل محمد» در فضای میدان پیچید و سپس، یکصدا، جمعیت انبوه فریاد برآورد: «ما همگی دلیل این وحدتیم» و «تفرقه ممنوع که یک ملتیم».
این شعارها که برگرفته از پیام امروز رهبر معظم انقلاب بود، نشان از عمق درک مردم از شرایط حساس کنونی و ضرورت پرهیز از هرگونه دو دستگی داشت. سخنرانان این مراسم، ضمن قرائت بخشهایی از پیام رهبری، به تبیین ابعاد مختلف این فراخوان هوشمندانه و راهگشا پرداختند و تأکید کردند که دشمنان همواره به دنبال ایجاد شکاف و تفرقه در صفوف ملت ایران بودهاند، اما مردم فهیم و بصیر ایران، با الگوگیری از سیره حضرت امام راحل و امام شهید و رهنمودهای مقام معظم رهبری، هیچ گاه اجازه ندادند که این توطئه به ثمر بنشیند.
یکصد و چهلمین حضور رشتوندان، پاسخ قاطع به دشمنان وحدت بود
در ادامه، قاسم مصفا معاون رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سابقه ۱۴۰ شب ایستادگی و مقاومت مردم رشت و استان گفت: بیش از یکصد و چهل شب است که ملت مبعوث شده ایران قوی، با حضور در میدان، دوست و دشمن را متحیر کرده است.
وی افزود: ما با تکیه بر مکتب «مقاومت» و «ایستادگی» که از قائد شهید امت آموختهایم، تاریخ را با حماسههای خود آشنا کردهایم و فتح قله ظهور را تضمین کردهایم.
معاون امور فرهنگی و رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان ادامه داد: این شب ها، هرکدام یک کلاس درس مقاومت بود و مردم نشان دادند که اهل تسلیم نیستند.
مصفا با اشاره به نقش رسانه ها در انعکاس این حماسه آفرینیها، گفت: رسانههای استان با انعکاس بهموقع و دقیق این حضورهای مردمی، نقشی بیبدیل در روشنگری افکار عمومی و امیدآفرینی در جامعه ایفا میکنند.
وی با تأکید بر اینکه این حضورها، جهاد تبیین عینی و میدانی است، تصریح کرد: ملت مبعوث شده ایران، با تکیه بر مکتب مقاومت و ایستادگی که از قائد شهید امت آموخته است، فتح قله ظهور را تضمین کرده و لبخند رضایت امام شهید را بر لبهای خود نشانده است.
مصفا در پایان با تقدیر از همت و غیرت مردم ولایتمدار گیلان، اظهار امیدواری کرد: این حرکت عظیم و پرشکوه، تا تحقق اهداف عالیه انقلاب اسلامی ادامه یابد و بار دیگر ثابت کند که گیلان، همواره در خط مقدم دفاع از ارزشهای انقلاب بوده است.
جوانان این مرز و بوم ادامه دهنده راه شهدا هستند
نرجس غلامپور از حاضران در این تجمع در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ما امروز آمدیم تا به جهان بگوییم که جوانان ایران، نه تنها از آرمانهای انقلاب دست نمیکشند، بلکه با گوش جان به رهنمودهای رهبرمان، راه شهدا را ادامه میدهند. تفرقه ممنوع، این یعنی همان چیزی که دشمن از آن میهراسد.
رضا افشاری یکی از شهروندان سالخورده رشتی که با عصا در گوشهای ایستاده بود و اشک از دیدگانش جاری بود، با اشاره به پرچمی که در دست داشت، گفت: من جنگ و انقلاب را دیدم. این ملت هیچ وقت تنها نبوده است.
وی ادامه داد: وقتی رهبرمان لب به سخن میگشاید، دلها یکی میشود. امشب هم دیدیم که همه با هم متحد هستند. لبخند رضایت امام شهیدمان بر لبهای ما نشسته و گوارای وجودمان است. این مردم، چه خوب ملتی هستند!
اما آنچه بر غنای این مراسم افزود، حال و هوای معنوی حاکم بر میدان بود. مداحی و روضهخوانی در رثای حضرت سیدالشهدا (ع) بود که فضایی آکنده از معنویت و عرفان ایجاد کرده بود که حتی رهگذران را نیز به سمت میدان میکشاند.
در گوشهوکنار میدان، غرفههای فرهنگی با موضوع بصیرت و وحدت برپا شده بود و کتابچههایی با محتوای وصایای شهدا و بیانیههای گام دوم انقلاب در میان جمعیت توزیع میشد.
گزارش میدانی خبرنگار مهر از میدان شهدای ذهاب حاکی از آن است که این تجمع با نظم و آرامش کامل و با رعایت تمامی پروتکلهای امنیتی برگزار شد و مردم یکصدا و هماهنگ، پس از پایان برنامه، با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، میدان را ترک کردند، اما عزم آنها برای ادامه این حرکت حماسی، در شبهای آتی نیز همچنان پابرجا خواهد ماند.
به این ترتیب، یکصد و چهلمین شب از حماسه آفرینی های مردم رشت، بار دیگر ثابت کرد که گیلان، همواره در خط مقدم دفاع از ارزشهای انقلاب بوده و «قرار شبانه» رشتوندان، به یک رویداد نمادین و تأثیرگذار در تاریخ معاصر این دیار تبدیل شده است؛ رویدادی که هر شب، پیامی تازه از اراده و استقامت ملت ایران به گوش جهانیان میرساند.
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