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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۶:۱۱

دو پایگاه مهم آمریکا در کویت، آماج حملات پهپادهای ارتش قرار گرفت

دو پایگاه مهم آمریکا در کویت، آماج حملات پهپادهای ارتش قرار گرفت

روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای از حملات پهپادهای انهدامی ارتش به دو پایگاه مهم آمریکا در کویت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای از حملات پهپادهای انهدامی ارتش به دو پایگاه مهم آمریکا در کویت خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

در پاسخ به تجاوزات مکرر دشمن، شهادت هم‌وطنان عزیز و حمله به پل‌ها، زیرساخت‌ها و مناطق غیر نظامی، ساعاتی قبل و در مرحله شانزدهم عملیات صاعقه، ارتش جمهوری اسلامی ایران، انبار مهمات ارتش تروریستی آمریکا در اردوگاه العدیری و رادار پاتریوت و رادار هوایی این ارتش متجاوز در پایگاه علی‌السالم کویت را، آماج حملات پرحجم پهپادهای انهدامی خود قرار داد. اردوگاه العدیری یکی از پایگاه‌های مهم ارتش تروریستی آمریکا در منطقه و در فاصله ۱۰۴ کیلومتری مرزهای جمهوری اسلامی ایران و ازمراکز مهم پشتیبانی و تجدید سازمان نیروهای آمریکایی است که اخلال در عملکرد این پایگاه تاثیر قابل توجهی بر عملیات‌های پشتیبانی ارتش در منطقه می‌گذارد. پایگاه هوایی علی‌السالم نیز از پایگاه‌های مهم، مرکز اصلی ترابری هوایی و دروازه ورود نیروهای نظامی به منطقه غرب آسیاست که نقش محوری در راهبرد نظامی و لجستیکی ارتش متجاوز آمریکا در منطقه ایفا می‌کند.

کد مطلب 6892112

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    نظرات

    • IR ۰۷:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      باید زمینه های تدارکاتی مانند تأمین آب شرب و برق کویت را زد تا سربازان آمریکایی در تکاپو بیافتند و فکر حمله ی زمینی را از سر بیرون کنند و هم درس عبرتی باشد برای کویت که دیگر پایگاه برای حمله به ما به دشمن قرار ندهند.

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