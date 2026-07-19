ارسال ۲۰۰ هزار تن کیوی به بازارهای جهانی؛ مخالف محدودیت صادرات هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی برومندی شامگاه شنبه در نشست ستاد باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به جایگاه این استان در تولید محصولات باغی اظهار کرد: مازندران با تولید بخش قابل توجهی از محصولات باغبانی کشور، نقشی تعیینکننده در امنیت غذایی ایران دارد و سیاستگذاری در این حوزه باید متناسب با این ظرفیت انجام شود.
وی افزود: بیش از نیمی از تولیدات کشاورزی مازندران در بخش باغبانی است و این استان علاوه بر تأمین نیاز داخلی، سهم مهمی در تأمین بازار سایر استانها و توسعه صادرات محصولات کشاورزی دارد.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، کیوی را یکی از محصولات راهبردی صادراتی کشور دانست و گفت: ایران چهارمین تولیدکننده کیوی جهان است و سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تن از این محصول به بازارهای هدف صادر میشود که نشاندهنده جایگاه مهم ایران در تجارت جهانی کیوی است.
برومندی با تأکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی مخالف محدودسازی صادرات کیوی است، تصریح کرد: سیاست وزارتخانه حمایت از توسعه صادرات است، اما این صادرات باید بر اساس استانداردهای علمی و بینالمللی انجام شود تا کیفیت محصول و اعتبار کیوی ایران در بازارهای جهانی حفظ شود.
وی ادامه داد: برداشت و عرضه کیوی باید پس از رسیدگی کامل میوه انجام شود و شاخصهایی مانند حداقل ۶.۲ درصد قند میوه، مبنای تصمیمگیری برای آغاز صادرات باشد تا از عرضه محصول نارس و آسیب به بازارهای صادراتی جلوگیری شود.
برومندی از تشکیل میز تخصصی کیوی در وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: در این کارگروه، مسائل مربوط به تولید، بازارهای هدف، کشورهای رقیب، ارقام جدید، چالشهای تحقیقاتی و راهکارهای توسعه پایدار این محصول با حضور نمایندگان استانهای تولیدکننده، تشکلها و بخش خصوصی بررسی خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای مازندران در حوزه گل و گیاه و گلخانهها، خواستار تسهیل روند صدور و تمدید مجوزهای تولیدی شد و افزود: کاهش بروکراسی اداری و رفع ناهماهنگی میان سامانههای مختلف، از الزامات حمایت از سرمایهگذاری و تولید در بخش کشاورزی است.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در پایان بر نوسازی باغها و استفاده از ارقام جدید تأکید کرد و گفت: وزارتخانه از واردات کنترلشده پایهها و ارقام جدید نهال با رعایت ضوابط فنی و قرنطینهای حمایت میکند و توسعه باغبانی را در گرو مشارکت مراکز تحقیقاتی، تشکلهای تولیدی و بخش خصوصی میداند.
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