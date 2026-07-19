به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان فقیه گفت: در حوزه آبخیز قندآباد شهرستان زنجان و حوزه آبخیز سفیدکمر شهرستان ایجرود پروژه‌های مختلف آبخیزداری تعریف شده است. در حوزه قندآباد چهار بند خاکی بر اساس اولویت‌های مطالعاتی برای کنترل روان‌آب و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی در دست اجراست و در کنار آن، پروژه‌های بیولوژیک و کپه‌کاری نیز اجرا شده که عملیات کپه‌کاری به پایان رسیده است.

وی افزود: با تلاش قرارگاه امام حسن(ع)، پروژه‌های حوزه آبخیز قندآباد تاکنون حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیش‌بینی می‌شود در زمان مقرر به بهره‌برداری برسد.

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با اشاره به پروژه سفیدکمر شهرستان ایجرود گفت: در این منطقه، وجود یک آبراهه موجب بروز خسارت‌های ناشی از سیلاب برای روستاهای پایین‌دست شده بود. بر همین اساس، اجرای بند و کانال انحرافی برای هدایت آب‌های مازاد و کاهش خطر سیلاب در دستور کار قرار گرفت که هم‌اکنون عملیات اجرایی آن توسط قرارگاه در حال انجام است.

فقیه با بیان اینکه اصلاحاتی در نقشه‌های اجرایی این پروژه انجام شده است، تصریح کرد: با اعمال تغییرات لازم، عملیات اجرایی با سرعت در حال پیشرفت بوده و تلاش می‌شود این پروژه تا پایان شهریورماه تکمیل شود.

وی همچنین با تأکید بر نقش مشارکت مردم در موفقیت طرح‌های منابع طبیعی گفت: استفاده از ظرفیت جوامع محلی، بهره‌برداران و گروه‌های جهادی، مهم‌ترین عامل موفقیت طرح‌های آبخیزداری و مرتعداری است و باید با افزایش آموزش، توانمندسازی و واگذاری مسئولیت به مردم، زمینه حفاظت پایدار از منابع طبیعی را فراهم کرد.

فقیه خاطرنشان کرد: هدف از اجرای طرح‌های آبخیزداری تنها مهار سیلاب نیست، بلکه کاهش فرسایش خاک، جلوگیری از رسوب، افزایش نفوذ آب و تقویت سفره‌های زیرزمینی نیز از مهم‌ترین دستاوردهای این پروژه‌ها به شمار می‌رود.