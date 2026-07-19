حسن آخوندپور کارگردان «رویای نیمه شب» که به زودی روی آنتن می رود درباره ارتباط مخاطب امروز با یک روایت تاریخی به خبرنگار مهر گفت: اشتباه است اگر تصور کنیم ریتم تند، مختص سریال‌های پلتفرمی است و آثار تاریخی و تلویزیونی الزاماً کند پیش می‌روند. «رویای نیمه‌شب» دقیقاً در نقطه مقابل این تصور قرار دارد. این سریال هم در لایه داستانی و هم در لایه بصری، ریتمی تند، پرکشش و اکشن دارد که حتی از بسیاری از آثار پلتفرمی و سینمایی نیز جلوتر است.

آخوندپور ادامه داد: تفاوت اصلی اینجاست که در بسیاری از آثار امروزی، همه چیز بر بازیگر و نماهای نزدیک استوار است اما ما در این اثر، لباس، گریم و اتمسفر صحنه را به بخشی از روایت تبدیل کرده‌ایم. تلاش کرده‌ایم چیزی را به مخاطب ارائه دهیم که در بسیاری از آثار امروزی کمتر دیده است؛ شکوه بصری در کنار سرعت روایت. مخاطب امروز که تشنه کیفیت است، قطعاً با این سطح از جسارت در اجرا ارتباط برقرار خواهد کرد.

آخوندپور در ادامه، درباره مهم‌ترین چالش کارگردانی سریال «رویای نیمه‌شب» گفت: چالش‌های مدیریتی، بازسازی فضا یا حفظ ریتم روایت، بخشی از وظایف معمول هر کارگردان است، اما بزرگ‌ترین و سخت‌ترین چالش من در این پروژه، مدیریت ایده‌آل‌های جسورانه فیلمنامه بود.

وی افزود: وقتی به‌عنوان یک فیلمساز، آثار تاریخی بزرگ دنیا را می‌بینید و استانداردهای جهانی را می‌شناسید، نمی‌توانید به‌راحتی با کمبود امکانات کنار بیایید. سخت‌ترین بخش کارگردانی زمانی است که بودجه تولید برای ۳۰ نفر امکانات فراهم کرده، اما فیلمنامه از شکوه یک جنگ ۳۰۰ نفره سخن می‌گوید. در چنین شرایطی، کارگردان با یک تصمیم مهم روبه‌رو است، یا تسلیم محدودیت‌ها شود و اثری متوسط تحویل دهد، یا با تکیه بر تمام ظرفیت‌ها و فنون سینمایی خود، اجازه ندهد کیفیت اثر قربانی کمبود امکانات شود.

کارگردان «رویای نیمه‌شب» ادامه داد: از ابتدا با خودم قرار گذاشتم که محدودیت بودجه، بهانه‌ای برای کیفیت پایین نباشد. اگر نمی‌توانستم با استفاده از زاویه‌های دوربین، تدوین هوشمندانه و مدیریت دقیق صحنه، آن شکوه و عظمت را بازآفرینی کنم، به‌معنای شکست در کارگردانی بود. به اعتقاد من، هنر واقعی کارگردانی در آثار تاریخی ایران، دقیقاً در همین نقطه سنجیده می‌شود؛ ایجاد تعادل میان شکوه تصویری و محدودیت‌های مالی، به‌گونه‌ای که نه صاحب اثر از هزینه‌ها گلایه داشته باشد و نه مخاطب متوجه کمبود امکانات شود.

وی اظهار کرد: افتخار می‌کنم که در این پروژه توانستم با استفاده از تمام ظرفیت‌های فنی و خلاقانه، فاصله میان بودجه و ایده‌آل‌های فیلمنامه را تا حد زیادی جبران کنم و اثری خلق شود که امروز از آن احساس رضایت دارم چراکه در سخت‌ترین شرایط نیز کیفیت را قربانی محدودیت‌ها نکردیم.

آخوندپور همچنین درباره فاصله زمانی میان پایان تولید و پخش این مجموعه گفت: این فاصله زمانی، بازتابی از شرایط کلی و ملتهب اجتماعی و اقتصادی سال‌های اخیر بود؛ شرایطی که بسیاری از پروژه‌های بزرگ، حتی خارج از حوزه سینما و تلویزیون، تحت تأثیر آن قرار گرفتند.

وی افزود: در ابتدا، چشم‌انداز متفاوتی برای پخش «رویای نیمه‌شب» در نظر گرفته شده بود، اما تغییرات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور و منطقه و در نهایت دست تقدیر، مسیر پخش این اثر را به رسانه ملی تغییر داد.

این کارگردان با بیان اینکه از نگاه او هر بستری که بتواند باعث دیده‌شدن اثر و انتقال پیام آن به مخاطب شود، ارزشمند است، تصریح کرد: اتفاقاً این وقفه زمانی، بیش از آنکه به اثر آسیب بزند، فرصتی فراهم کرد تا با حوصله و دقت بیشتری روی مراحل پس‌تولید تمرکز کنیم و جزئیات فنی را به‌گونه‌ای صیقل دهیم که اثر با کیفیت مطلوب‌تری به مخاطب ارائه شود.

وی در پایان گفت: «رویای نیمه‌شب» اثری است که در اجرا، طراحی صحنه و فضاسازی، جسارت‌های زیادی دارد.

سریال «رویای نیمه‌شب» به کارگردانی حسن آخوندپور و تهیه‌کنندگی سعید سعدی از سریال های پرچهره تلویزیونی در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

بهاره افشاری، حسن معجونی، روزبه حصاری، مه‌لقا باقری، محسن قصابیان، نسیم ادبی، سعید شریف، نادر سلیمانی، آیدا ماهیانی، سوگل طهماسبی از جمله بازیگران این سریال هستند.

این سریال داستان فتاح جوانی سنی مذهب و تلما دختری شیعه را در شهر حله روایت می‌کند. ۲ دلداده‌ای که عشقشان در میان تعصبات مذهبی، مخالفت خانواده‌ها و سیاست‌های تفرقه‌افکنانه حاکمان شهر گرفتار می‌شود، اما برای رسیدن به یکدیگر از هیچ تلاشی دست نمی‌کشند.

«رویای نیمه‌شب» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و پخش آن به‌زودی آغاز خواهد شد.