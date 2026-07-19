به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار مطلبی با عنوان «تناقض تلخ وعده‌های مخابرات با واقعیت شبکه/اینترنت بیش از ۱۲۰ هزار مشترک آسیاتک در تهران قطع شد» که ۲۴ تیرماه روی خروجی این خبرگزاری قرار گرفت، شرکت مخابرات ایران جوابیه ای را با تأکید بر شفافیت و مسئولیت‌پذیری در اختیار این رسانه قرار داده و نکات زیر را برای تنویر افکار عمومی و مشترکان مطرح کرده است.



۱- قطع شبکه؛ روایت فنی یا بهانه‌ای برای توجیه ناکارآمدی؟

شرکت مخابرات ایران به‌عنوان دارنده بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های ارتباطی کشور، همواره بر اساس استانداردهای تعریف شده و تعهدات قراردادی با اپراتورها عمل می‌کند. با این حال، قطعی‌های داخلی شبکه یک اپراتور لزوماً به‌معنای اختلال در کل زیرساخت مخابرات نیست و دلایل متعددی از جمله نقص در تجهیزات انتهایی، عدم به‌روزرسانی شبکه توزیع یا ضعف در سیستم های پشتیبان خود اپراتور می تواند منشأ این ناپایداری باشد. متأسفانه در این گزارش، بدون ارائه مستندات فنی، سریعاً برچسب «قطع بستر مخابرات» بر پیشانی حادثه زده شده است.حال آنکه در یک شبکه ۳۰ میلیونی برخی رخدادها عادی است و به سرعت قابل حل است.



۲- کم‌فروشی یا کم‌توانی در ارائه سرویس؟ سوالی که باید از خود اپراتور پرسیده شود.

گاهی برخی اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها، از پهنای باند خریداری‌شده بهینه استفاده نمی‌کنند و با افزایش بی‌رویه تعداد مشترکان بر روی ظرفیت محدود، شبکه را با ترافیک مازاد مواجه می کنند. وقتی چنین وضعیتی رخ می دهد، شاید اولین واکنش، فرافکنی به شرکت مخابرات ایران باشد تا ضعف مدیریت ظرفیت و سرمایه‌گذاری خود را پوشش دهند. شرکت مخابرات ایران در چهارچوب قراردادهای تجاری، حجم مشخصی از بستر را در اختیار اپراتورها قرار می دهد، هرچند مدیریت و نگهداری شبکه اصلی به عهده مخابرات است اما حفظ کیفیت سرویس نهایی، بر عهده همان اپراتور است.



۳- سناریوسازی علیه مخابرات یا توسعه واقعی؟

در روزهایی که شرکت مخابرات ایران با افتخار گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ خود را در مجمع عمومی با حضور هزاران سهامدار، نمایندگان بورس و نهادهای نظارتی ارائه می‌دهد و از توسعه فیبر نوری، افزایش ظرفیت شبکه و ارتقاء کیفی سرویس های متنوع سخن می‌گوید، طرح سناریوی «قطع گسترده» با هدف خدشه‌دار کردن وجهه این شرکت، بیش از آنکه یک اتفاق فنی به نظر برسد، شبیه به یک برنامه زمانبندی‌شده برای انحراف افکار عمومی است هر چند ما امیدواریم که نویسنده مطلب این نیت را نداشته باشد. مجمع عمومی شرکت با حضور ناظرین ، حسابرس قانونی و نماینده بورس با شفافیت کامل و مستندات مالی دقیق برگزار شد و برنامه روشن این مجموعه برای آینده شبکه ارتباطی کشور، نشان از تعهد عملی به توسعه پایدار دارد.



۴- مشکلات داخلی را به پای دیگران ننویسیم

متأسفانه برخی شرکت ها که نتوانسته‌اند در جذب مشترک یا حفظ کیفیت سرویس خود موفق عمل کنند، به‌جای ریشه‌یابی مشکلات در فرایندهای اجرایی، فنی و سرمایه‌گذاری خود، ترجیح می‌دهند انگشت اتهام را به سوی شرکت های بزرگ‌تر نشانه روند. شرکت مخابرات ایران به‌جای حاشیه‌سازی، مصمم به ادامه مسیر توسعه شبکه فیبر نوری و ارائه اینترنت پایدار و پرسرعت به تمام مشترکان خود و همکاری با سایر شرکت های ارایه دهنده خدمات ارتباطی است. توسعه، با «ادعا» میسر نمی شود بلکه با «اقدام» و «سرمایه‌گذاری» رقم خواهد خورد و مخابرات ایران، پیشرو در این میدان است.



۵-سازمان های ناظر کار خودشان را بلدند

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به عنوان رگولاتور و ناظر بر عملکرد اپراتورهای ارتباطی بر همه امور نظارت دارد و در صورت لزوم اقدامات قانونی را انجام می دهد.



در پایان تأکید می‌شود، شرکت مخابرات ایران همواره آماده پاسخگویی به نهادهای ناظر و ارائه گزارش های فنی در مورد عملکرد زیرساخت خود است و از همکاران محترم رسانه‌ای هم انتظار دارد قبل از انتشار مطالبی که به صحت آن اطمینان ندارند، با معاونت ارتباطات شرکت مخابرات ایران، سوالات خود را مطرح بفرمایند.