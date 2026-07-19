به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، تیم ملی المپیاد زیستشناسی جمهوری اسلامی ایران در سیوهفتمین دوره المپیاد جهانی زیستشناسی (IBO ۲۰۲۶) که از ۲۱ تا ۲۸ تیر ۱۴۰۵ (۱۲ تا ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶) در شهر ویلنیوس، لیتوانی برگزار شد، موفق به کسب ۳ مدال طلا و ۱ مدال نقره شد.
در این دوره از رقابتها که با حضور بیش از ۳۰۰ دانشآموز از بیش از ۸۰ کشور جهان برگزار شد، رادین بیانی، محمدرضا واعظی و امیرحسین نصرتی زگلوجه موفق به کسب مدال طلا شدند و امیرحسین همتی نیز مدال نقره را از آن خود کرد. اعضای تیم ایران با ارائه عملکردی درخشان، بار دیگر توان علمی دانشآموزان کشور را به نمایش گذاشتند.
این موفقیت ارزشمند، نشاندهنده تلاش، پشتکار و شایستگی دانشآموزان مستعد ایرانی است.
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