افت ۳۴ درصدی فروش خودروسازان؛ ۱۵۵ هزار خودرو در چهار ماه فروخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمار فروش داخلی سه خودروساز بزرگ کشور در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ -منتشرشده در کدال- نشان می‌دهد مجموع فروش ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. در این میان، پارس‌خودرو بیشترین افت فروش را ثبت کرده و پس از آن سایپا قرار دارد؛ در حالی که کاهش فروش ایران‌خودرو نسبت به دو خودروساز دیگر کمتر بوده است.

بر این اساس، مجموع فروش داخلی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از ابتدای سال تا پایان تیرماه امسال به ۱۵۵ هزار و ۳۵۹ دستگاه خودرو رسید؛ در حالی که این سه خودروساز در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، در مجموع ۲۳۴ هزار و ۱۱۷ دستگاه خودرو فروخته بودند. بر این اساس، فروش داخلی سه خودروساز در چهار ماه نخست امسال حدود ۳۴ درصد کاهش یافته و تعداد خودروهای فروخته‌شده نزدیک به ۷۹ هزار دستگاه کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

کاهش ۲۵ درصدی فروش ایران‌خودرو

ایران‌خودرو در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع ۱۱۳ هزار و ۶۰۷ دستگاه خودرو در بازار داخلی فروخته است؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۵۱ هزار و ۵۱۲ دستگاه بود که کاهش حدود ۲۵ درصدی فروش را نشان می‌دهد.

گروه پژو با فروش ۳۶ هزار و ۴۰۳ دستگاه، بیشترین تعداد فروش را در میان محصولات ایران‌خودرو به خود اختصاص داده است؛ با این حال، فروش این گروه در مدت مشابه سال گذشته ۴۶ هزار و ۸۹۹ دستگاه بود که کاهش حدود ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد.

فروش گروه سورن نیز از ۴۲ هزار و ۴۴۶ دستگاه در چهار ماه نخست سال گذشته به ۲۸ هزار و ۷۵۷ دستگاه در مدت مشابه امسال کاهش یافته و حدود ۳۲ درصد افت کرده است.

فروش دنا نیز از ۲۴ هزار و ۵۲۹ دستگاه در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۱۶ هزار و ۶۵۹ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده و کاهش حدود ۳۲ درصدی را ثبت کرده است.

فروش تارا نیز از ۲۳ هزار و ۷۶۳ دستگاه در چهار ماه نخست سال گذشته به ۱۷ هزار و ۸۰۵ دستگاه در مدت مشابه امسال کاهش یافته که افتی نزدیک به ۲۵ درصد را نشان می‌دهد.

در مقابل، فروش رانا از ۲ هزار و ۸۰۱ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته به ۴ هزار و ۴۸۰ دستگاه در چهار ماه نخست امسال افزایش یافته است. فروش هایما نیز از ۴ هزار و ۷۹۸ دستگاه به ۲ هزار و ۴۴۰ دستگاه کاهش یافته است.

افت ۴۴ درصدی فروش سایپا

سایپا در چهار ماه نخست امسال ۳۵ هزار و ۵۵۹ دستگاه خودرو در بازار داخلی فروخته است؛ در حالی که فروش این شرکت در مدت مشابه سال گذشته ۶۳ هزار و ۴۰ دستگاه بود. بر این اساس، فروش داخلی سایپا حدود ۴۴ درصد کاهش یافته است.

خانواده X۲۰۰ شامل تیبا، کوییک و ساینا با فروش ۱۹ هزار و ۸۶۸ دستگاه، بیشترین سهم را در فروش محصولات سایپا داشته است؛ با این حال، فروش این خانواده محصول در مدت مشابه سال گذشته ۳۹ هزار و ۲۶۱ دستگاه بود که کاهش حدود ۴۹ درصدی را نشان می‌دهد.

فروش شاهین نیز از ۱۰ هزار و ۲۷۱ دستگاه در چهار ماه نخست سال گذشته به ۷ هزار و ۱۷۵ دستگاه در مدت مشابه امسال کاهش یافته و حدود ۳۰ درصد افت کرده است.

فروش وانت ۱۵۱ نیز از ۸ هزار و ۲۰۹ دستگاه در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۶ هزار و ۲۱۷ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده که کاهش حدود ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد.

فروش محصولات خانواده چانگان نیز از ۴ هزار و ۲۶۳ دستگاه در چهار ماه نخست سال گذشته به ۲ هزار و ۱۳۴ دستگاه در مدت مشابه امسال کاهش یافته و حدود ۵۰ درصد افت کرده است.

کاهش ۶۸ درصدی فروش پارس‌خودرو

پارس‌خودرو در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع ۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه خودرو فروخته است؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۹ هزار و ۵۶۵ دستگاه بود که از کاهش حدود ۶۸ درصدی فروش حکایت دارد.

گروه Q۲۰۰ با فروش ۴ هزار و ۵۱۰ دستگاه، بیشترین تعداد فروش را در میان محصولات پارس‌خودرو به خود اختصاص داده است؛ با این حال، فروش این گروه در مدت مشابه سال گذشته ۱۶ هزار و ۸۲۴ دستگاه بود که کاهش حدود ۷۳ درصدی را نشان می‌دهد.

فروش سهند نیز از ۲ هزار و ۳۷۹ دستگاه در چهار ماه نخست سال گذشته به یک هزار و ۱۴۵ دستگاه در مدت مشابه امسال کاهش یافته و حدود ۵۲ درصد افت کرده است.

پارس‌خودرو در چهار ماه نخست امسال همچنین ۲۷۳ دستگاه پارس نوآ یا P۹۰ به فروش رسانده است؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته فروشی برای این محصول ثبت نشده بود. فروش محصولات ROEWE نیز از ۱۳۰ دستگاه در چهار ماه نخست سال گذشته به ۱۴ دستگاه در مدت مشابه امسال کاهش یافته است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد افت فروش محصولات اصلی سه خودروساز، به‌ویژه گروه Q۲۰۰ پارس‌خودرو، خانواده X۲۰۰ سایپا و گروه سورن ایران‌خودرو، موجب شده مجموع فروش داخلی این شرکت‌ها در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۴ درصد کاهش یابد.