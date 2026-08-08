تداوم هوای گرم گیلان تا چهارشنبه؛ احتمال رگبارهای محلی در برخی نقاط

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی، اظهار کرد: آسمان گیلان از امروز (شنبه) تا روز چهارشنبه هفته جاری، عمدتاً صاف تا نیمه‌ابری همراه با مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود. همچنین وزش باد در اغلب مناطق استان ادامه داشته و در برخی ساعات سرعت آن به‌صورت موقتی افزایش می‌یابد.

وی با تأکید بر لزوم توجه شهروندان و مسافران به تغییرات لحظه‌ای جوی، افزود: اگرچه الگوی غالب هوا پایدار است، اما با شکل‌گیری ناپایداری‌های موضعی، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده در برخی مناطق استان دور از انتظار نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی گیلان، احتمال وقوع این ناپایداری‌ها را در روزهای پایانی هفته (سه‌شنبه و چهارشنبه) بیشتر ارزیابی کرد و گفت: ممکن است برخی مناطق استان به‌صورت محلی و نقطه‌ای شاهد رگبارهای موقتی باشند؛ بنابراین شرایط جوی در تمامی نقاط استان یکسان نبوده و هم‌زمان با بارش در یک منطقه، سایر نواحی از آسمانی صاف تا نیمه‌ابری برخوردار خواهند بود.

دادرس در پایان تصریح کرد: با توجه به ماهیت ناپایدار و محلی این نوع سامانه‌ها، توصیه می‌شود هم‌استان‌ها و مسافران، پیش از هر گونه برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های خارج از شهر، از آخرین وضعیت هواشناسی منطقه مورد نظر مطلع شوند و تمهیدات لازم را برای مواجهه با وزش باد شدید و بارش‌های ناگهانی در نظر بگیرند.