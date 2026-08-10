نازنین عزیزآبادی، در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی مجدد اتاق عمل بیمارستان فهرج ظرف یک تا دو ماه آینده گفت: در حال حاضر کمبود خاصی در زمینه تجهیزات پزشکی اتاق عمل این بیمارستان وجود ندارد و پیگیری برای تأمین نیروی مورد نیاز، به‌ویژه تکنسین اتاق عمل و متخصص بیهوشی، در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: در مرحله نخست، اتاق عمل بیمارستان برای انجام عمل های الکتیو فعال خواهد شد و تلاش می‌کنیم با تکمیل کادر مورد نیاز، خدمات این بخش هرچه سریع‌تر در اختیار شهروندان فهرجی قرار گیرد.

رئیس بیمارستان علی‌ ابن‌ ابیطالب (ع) فهرج درباره نحوه ارائه خدمات به مصدومان حوادث نیز بیان کرد: با توجه به اینکه در بیمارستان فهرج سانتر تروما موجود نیست، بیماران اورژانسی ناشی از تصادفات ابتدا در بیمارستان پایدارسازی و اقدامات اولیه درمانی برای آنان انجام می‌شود و سپس، در صورت نیاز، به مراکز درمانی بم اعزام خواهند شد.

عزیزآبادی، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای جذب پزشک و متخصص گفت: دانشگاه علوم پزشکی بم در این زمینه همکاری و قول مساعدت داده است و پیگیری‌ها از سوی دانشگاه و وزارت بهداشت برای تأمین متخصصان، پزشکان طرحی و نیروهای متعهد خدمت ادامه دارد و به محض آغاز ثبت‌نام‌های ادواری و فراهم شدن شرایط جذب، نسبت به تأمین نیروی متخصص مورد نیاز بیمارستان اقدام خواهد کرد.

وی تأمین متخصصان و تکمیل کادر پزشکی بخش اورژانس را از اولویت‌های سه تا ۶ ماه آینده خود دانست و گفت: هدف ما تقویت کلینیک تخصصی و فراهم شدن زمینه حضور روزانه متخصصان در روزهای غیرتعطیل است؛ به‌گونه‌ای که در هر رشته تخصصی، دست‌کم دو متخصص خدمات ارائه دهد.

رئیس بیمارستان علی‌ ابن‌ ابیطالب (ع) فهرج در ادامه گفت: اکنون متخصصان اطفال، داخلی و قلب در بیمارستان حضور دارند و با توجه به اینکه در هر رشته فعلاً یک متخصص فعالیت می‌کند، این پزشکان ۲۳ روز در ماه در بیمارستان حضور دارند و در روزهای غیرتعطیل در کلینیک تخصصی بیمارستان به بیماران خدمات ارائه می‌کنند.

وی گفت: همچنین با رایزنی‌های صورت‌گرفته، تلاش داریم متخصص سونوگرافی دست‌کم یک تا دو روز در هفته، برای ارائه خدمت در بیمارستان فهرج حضور داشته باشد.

عزیزآبادی، درباره وضعیت دارو در داروخانه بیمارستان نیز گفت: تأمین دارو یکی از اولویت‌های اصلی بیمارستان است و داروخانه بیمارستان به صورت شبانه روزی فعال است و داروهای مورد نیاز بیماران در آن تأمین می‌شود و در مواردی که داروی خاصی در داروخانه بیمارستان موجود نباشد، بیماران به داروخانه‌های سطح شهر هدایت می‌شوند.

وی در پایان گفت: تلاش می‌کنیم موجودی داروخانه بیمارستان طی دو هفته آینده تکمیل شود و در کنار تکمیل موجودی داروخانه بیمارستان، رایزنی با داروخانه‌های سطح شهر نیز ادامه خواهد داشت تا دسترسی شهروندان به داروهای مورد نیاز بیش از پیش تسهیل شود.