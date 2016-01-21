مجله ای برای مطالعات شیعی

به گزارش خبرگزاری مهر،انتشارات بریل تصمیم گرفته است در راستای مطالعات شیعی نشریه‌ای با عنوان Shii Studies Review را منتشر کند. مسئولیت اجرایی این نشریه به زابینه اشمیتکه استاد مطالعات اسلامى در دانشگاه آزاد برلین ـ آلمان2 و حسن انصاری عضو هيئت علمی مدرسه تاریخی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون، واگذار شده است.

حسن انصاری یکی از مسئولین انتشار این مجله، در این خصوص نوشته است: در اصل هم ایده انتشار آن با پیشنهاد ما دو نفر بوده است. یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشرفت مطالعات تاریخی در مغرب زمین انتشار مقالات آکادمیک در مجلات معتبر است. در سنت اسلام‌شناسی در غرب از زمان سده نوزدهم مجلات متعددی را می‌شناسیم که هنوز هم برخی از آنها منتشر می‌شوند. بسیاری از این مجلات حوزه‌های تخصصی ندارند و زمینه‌های مختلف مرتبط با اسلام‌شناسی، شرق‌شناسی و ایران‌شناسی را منتشر می‌کنند.

مراکز انتشاراتی برخی از دانشگاه‌های معتبر دنیا هم بعضاً مجلاتی در این زمینه‌ها دارند. انتشارات بریل که یکی از کهن‌ترین مراکز انتشاراتی در غرب است و سابقه بسیار قدیمی انتشار آثار و مطالعات اسلام‌شناسی را دارد، در زمینه‌های مختلف مجلات معتبر و با هیئت علمی دارد و به ویژه در سال‌های اخیر انتشار مجلاتی در حوزه های تخصصی را وجهه همت خود قرار داده است؛ مجلاتی در زمینه‌های نسخه‌های عربی، مطالعات عصر عباسی، فقه، ادبیات عرب و بسیاری دیگر. هم‌اینک برای نخستین بار ما مجله‌ای داریم که ناشری آکادمیک و شناخته شده آن را منتشر می‌کند، با هیئت علمی بسیار معتبر که مهم‌ترین اشخاص در رشته‌های خود در مطالعات شیعه‌شناسی و موضوعات وابسته در آن به عنوان مشاوران مجله معرفی شده‌اند.

این مجله فرصتی است برای توسعه مطالعات شیعی و نشر متون در زمینه‌های مختلف فقه، اصول فقه، کلام، فلسفه اسلامی و شیعی، حدیث، مطالعات رجالی و کتاب‌شناختی، عرفان شیعی، ادبیات شیعی، زمینه های تمدنی و تاریخی شیعه، تصحیح متون کوچک در این زمینه ها، کتابشناسی‌ها و گزارش‌های مختصر. زمینه آن هم متنوع است، هم شامل تشیع امامی می‌شود و هم تشیع زیدی و هم اسماعیلی. چه تشیع قدیم و چه تحولات فکری معاصر. کاری است مهم و گامی است بسیار ارزشمند. من از همه محققان و همکاران ایرانی خود همین‌جا دعوت می‌کنم تا با ارائه مقالات عالمانه و محققانه با این مجله همکاری کنند. این نخستین بار است که مطالعات شیعی به زبان‌های خارجی می‌تواند در این چارچوب سامانی پیدا کند. زبان مجله انگلیسی و فرانسه است، اما متن‌های عربی و فارسی هم به عنوان تصحیح متون (و گاه همراه ترجمه متون) می‌تواند در آن منتشر شود.

انتشارات بریل یک شرکت نشر کتاب‌های علمی و دانشگاهی در شهرلایدن هلند است. این شرکت در سال ۱۶۸۳ تاسیس شد و از آن زمان کتاب‌های نفیس و مهمی را در زمینه‌های علوم انسانی و تاریخ و ادیان منتشر کرده است.