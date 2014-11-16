به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ترک زاده ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با عنایت استاندار بوشهر در سال جاری اعتبارات عمرانی خوبی به پروژه های این شهرستان اختصاص یافته است که جای تقدیر و تشکر دارد.

ترک زاده افزود: انشاء الله با تخصیص به موقع این اعتبارات، تحول خوبی در سطح شهرستان ایجاد خواهد شد و امسال نیز تلاش می شود پروژه های نیمه تمام شهرستان تکمیل شود و تا پایان سال به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه 600 میلیارد ریال به پروژه های عمرانی تنگستان اختصاص یافت، تصریح کرد: اولویت‌ پروژه‌های عمرانی شهرستان در بخش‌های عمران شهری و روستایی، بهداشت و درمان، اصلاح شبکه‌های آب آشامیدنی، ورزش، آموزش و پرورش است.

اعتبارات امسال با مجموع اعتبارات عمرانی سه سال گذشته برابر است

فرماندار تنگستان اضافه کرد: این اعتبارات در 13 فصل و 242 پروژه توزیع شده که تاکنون بیش از 50 درصد این اعتبارات تخصیص پیدا کرده است.

وی اجرای قطعه 14 بزرگراه بوشهر – دلوار – دیر، مجتمع خدمات درمانی، اجرای طرح هادی در15روستا، احداث 7زمین چمن مصنوعی، تکمیل راه روستایی چاه پیر – بنه گز از مهمترین پروژه‌های در دست اجرای در سطح شهرستان عنوان کرد.

ترک زاده با بیان اینکه امیدواریم اکثر پروژه‌ها در دهه فجر به بهره برداری برسد، تصریح کرد: کمیته نظارت بر پروژه‌های عمرانی در فرمانداری تشکیل شده و بر روند پروژه‌ها از نظر سرعت و کیفیت نظارت خواهد شد.

وی گفت: اعتبارات عمرانی سال جاری این شهرستان با همه اعتبارات عمرانی سه سال گذشته برابر است.