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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱

فرماندار تنگستان: توسعه زیرساخت‌های شیلاتی شتاب می گیرد

فرماندار تنگستان: توسعه زیرساخت‌های شیلاتی شتاب می گیرد

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: توسعه زیرساخت‌های شیلاتی با حمایت دولت وفاق ملی شتاب می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر چهارشنبه در نشست با مدیرکل شیلات استان بوشهر، در آستانه برگزاری کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و با هدف بررسی اولویت‌های حوزه شیلات و فراهم کردن زمینه اختصاص اعتبارات مورد نیاز این بخش، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شهرستان در حوزه صید، آبزی‌پروری و توسعه زیرساخت‌های شیلاتی، اظهار کرد: این نشست با هدف بررسی مهم‌ترین نیازها و پروژه‌های حوزه شیلات برگزار شده تا با جمع‌بندی دقیق مسائل، زمینه اختصاص بودجه به طرح‌های اولویت‌دار در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان فراهم شود.

وی افزود: در این نشست، وضعیت زیرساخت‌های شیلاتی، نیازهای جامعه صیادی، پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه مراکز پرورش آبزیان و راهکارهای ارتقای خدمات به فعالان این بخش مورد بررسی قرار گرفت تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس نیازهای واقعی شهرستان انجام شود.

فرماندار تنگستان: توسعه زیرساخت‌های شیلاتی شتاب می گیرد

سلیمانی ادامه داد: رویکرد دولت وفاق ملی، حمایت از ظرفیت‌های تولیدی و تقویت اقتصاد دریا پایه است و شهرستان تنگستان نیز با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند سهم مؤثری در افزایش تولید، اشتغال و رونق اقتصادی استان داشته باشد.

فرماندار تنگستان با قدردانی از همراهی استاندار بوشهر و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پیگیری مطالبات شهرستان، بیان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، حمایت‌های استاندار بوشهر و پیگیری‌های نماینده مجلس می‌تواند روند اجرای پروژه‌های زیرساختی و تأمین اعتبارات مورد نیاز حوزه شیلات را تسریع کند.

وی در پایان گفت: نتیجه این نشست، برنامه‌ریزی برای اختصاص هدفمند اعتبارات به پروژه‌های اولویت‌دار شیلاتی و جذب اعتبارات ملی است که اجرای آن‌ها علاوه بر بهبود زیرساخت‌ها، موجب افزایش فرصت‌های شغلی، حمایت از جامعه صیادی، رونق تولید و ارتقای معیشت مردم شهرستان تنگستان خواهد شد.

کد مطلب 6889296

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