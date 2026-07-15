به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر چهارشنبه در نشست با مدیرکل شیلات استان بوشهر، در آستانه برگزاری کمیته برنامهریزی شهرستان و با هدف بررسی اولویتهای حوزه شیلات و فراهم کردن زمینه اختصاص اعتبارات مورد نیاز این بخش، با اشاره به ظرفیتهای گسترده شهرستان در حوزه صید، آبزیپروری و توسعه زیرساختهای شیلاتی، اظهار کرد: این نشست با هدف بررسی مهمترین نیازها و پروژههای حوزه شیلات برگزار شده تا با جمعبندی دقیق مسائل، زمینه اختصاص بودجه به طرحهای اولویتدار در کمیته برنامهریزی شهرستان فراهم شود.
وی افزود: در این نشست، وضعیت زیرساختهای شیلاتی، نیازهای جامعه صیادی، پروژههای نیمهتمام، توسعه مراکز پرورش آبزیان و راهکارهای ارتقای خدمات به فعالان این بخش مورد بررسی قرار گرفت تا تصمیمگیریها بر اساس نیازهای واقعی شهرستان انجام شود.
سلیمانی ادامه داد: رویکرد دولت وفاق ملی، حمایت از ظرفیتهای تولیدی و تقویت اقتصاد دریا پایه است و شهرستان تنگستان نیز با بهرهگیری از این ظرفیتها میتواند سهم مؤثری در افزایش تولید، اشتغال و رونق اقتصادی استان داشته باشد.
فرماندار تنگستان با قدردانی از همراهی استاندار بوشهر و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پیگیری مطالبات شهرستان، بیان کرد: هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، حمایتهای استاندار بوشهر و پیگیریهای نماینده مجلس میتواند روند اجرای پروژههای زیرساختی و تأمین اعتبارات مورد نیاز حوزه شیلات را تسریع کند.
وی در پایان گفت: نتیجه این نشست، برنامهریزی برای اختصاص هدفمند اعتبارات به پروژههای اولویتدار شیلاتی و جذب اعتبارات ملی است که اجرای آنها علاوه بر بهبود زیرساختها، موجب افزایش فرصتهای شغلی، حمایت از جامعه صیادی، رونق تولید و ارتقای معیشت مردم شهرستان تنگستان خواهد شد.
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