به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، رضا عاقبتی مدیر مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران در گفتگویی با بیان اینکه شرکتهای بزرگ روسی در هفت میدان نفتی ایران، سرمایهگذاری کردهاند و در حال فعالیت هستند، گفت: در آینده نزدیک امیدواریم سهم این شرکتها در توسعه میدانهای نفت وگاز و تولید افزایش یابد.
وی با اشاره به نگاه ویژه وزیر نفت برای حضور سرمایهگذاران روسی در توسعه میدانهای نفت و گاز افزود: با توجه به تمایل این شرکتها برای افزایش سرمایهگذاری در میدانهای نفت و گاز ایران، اقدامهایی برای رفع موانع و گسترش همکاریها در توسعه میدانهای نفت و گاز کشور ادامه دارد.
مدیر مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران یادآور شد: میدان نفتی آبان، پایدار غرب، پایدار شرق، دالپری، چشمه خوش، شادگان و کوپال میدانهایی هستند که روسها برای توسعه آنها سرمایهگذاری کردهاند.
عاقبتی تأکید کرد: تاکنون شرکتهای بزرگ روسی برای توسعه هفت میدان نفتی سرمایهگذاری کردهاند که از این تعداد، میدانهای پایدار غرب و آبان میدانهای مشترک هستند و مذاکرات برای افزایش مشارکت این شرکتها نیز در جریان است.
شایان ذکر است سرگئی تسیویلیف، وزیر انرژی روسیه، هفته گذشته در سفر به تهران با محسن پاکنژاد، وزیر نفت ایران، دیدار و گفتوگو کرد. بررسی روند اجرای تفاهمهای حاصلشده در نوزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و روسیه بررسی و پیشرفت اجرای ۱۴۶ بند مورد توافق دو کشور و شتاببخشی به روند اجرای پروژههای توسعه میدانهای نفتی و تجارت گاز از مهمترین محورهای گفتگوی وزیر نفت ایران و وزیر نفت روسیه بود.
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