محدودیت های ترافیکی تاسوعا و عاشورای حسینی در شهر کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی رضایی، ضمن تسلیت ماه محرم و فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، گفت: برای هرچه بهتر برگزار شدن مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان و برقراری انضباط ترافیکی، محدودیت های ترافیکی در روز تاسوعا و عاشورا صبح ها از ساعت ۶ و عصرها از ساعت ۱۶ در برخی خیابان های شهر کرمان و همزمان با برگزاری مراسم عزاداری، اعمال می شود.

وی افزود: در محدوده حسینیه ثارالله، از حدفاصل میدان بسیج تا تقاطع پاسداران و بلعکس، در محدوده تکیه عباسعلی در خیابان فردوسی حد فاصل سه راه سپه تا سه راه پروین اعتصامی در مسیر رفت و برگشت، در محدوده تکیه فاطمیه از سه راه احمدی تا تقاطع طالقانی تردد وسایل نقلیه ممنوع است.

رئیس پلیس راهور استان کرمان بیان کرد: در محدوده تکیه قائم از اولین دوربرگردان بلوار ابراهیم خلیل الله در شرق تکیه، وردی چهاراه قائم از شمال چهار راه از بلوار پیروزی و از غرب چهار راه از خیابان شهید مطهری نیز تردد ممنوع است.

وی ادامه داد: در محدوده میدان شهدا، ورودی غربی از سمت خیابان شریعتی از مقطع سه راه چمران، از جنوب از سمت خیابان امام از تقاطع میزارضا، مادر و ۱۷ شهریور و از غرب، از سمت خیابان شهدا از تقاطع انقلاب و از شمال میدان شهدا از سمت خیابان شهید باهنر تردد ممنوع است.

سرهنگ رضایی، گفت: در گلزار بین المللی شهدای کرمان تردد وسایل نقلیه از تقاطع اتوبوس رانی در خیابان شهید یوسف الهی تا میدان امام حسین (ع) و میدان امام حسین (ع) به سمت جنوب تا پارکینگ و به سمت شرق و خیابان ضلع شرقی گلزار شهدا نیز ممنوع است.

وی اظهار داشت: در سایر شهرهای استان نیز بنا بر اولویت های تردد و برگزاری هیئت های عزاداری، محدودیت ها و ممنوعیت های تردد وسایل نقلیه برگزار خواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان کرمان افزود: در شهر ماهان نیز محدوده خیابان حضرت امام (ره) و میدان وحدت محدودیت ترافیکی اعمال می شود.