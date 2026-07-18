بهگزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، ابراهیم پیرزادیان، جانشین و معاون فنی یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از آمادگی ۱۲۰۰ تیم عملیاتی برای مهار سریع آتشسوزی احتمالی در عرصههای منابع طبیعی خبر داد و گفت: با اجرای برنامههای پیشگیرانه، افزایش گشتهای حفاظتی، استقرار نیروها در مناطق پرخطر و تشکیل تیمهای واکنش سریع، استفاده از تجهیزات اطفای حریق و تقویت هماهنگیهای لازم با ستادهای مدیریت بحران استانها آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی و مهار آتشسوزی در جنگلها و مراتع را دارد.
وی افزود: جنگلبانان و نیروهای یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با حضور مستمر در مناطق حساس و بحرانی، در خط مقدم حفاظت از سرمایههای ارزشمند طبیعی قرار گرفتهاند و با آمادگی کامل، ایثار و تلاش شبانهروزی، نقش موثری در پیشگیری، کنترل و مهار آتشسوزیها ایفا میکنند.
وی ادامه داد: حفاظت از بیش از ۱۳۵ میلیون هکتار از عرصههای منابع طبیعی کشور، مسئولیتی خطیر و ملی است که با همت، تعهد و ازخودگذشتگی نیروهای حفاظتی، جنگلبانان و مشارکت همیاران طبیعت و همکاری دستگاههای اجرایی دنبال میشود.
پیرزادیان با بیان این که تغییرات اقلیمی، افزایش دمای هوا، کاهش رطوبت پوشش گیاهی و وزش بادهای گرم، احتمال بروز و گسترش آتشسوزی را در فصل تابستان افزایش داده است، افزود: جنگلبانان در شرایط سخت جغرافیایی و اقلیمی با حضور میدانی و عملیات مستمر از گسترش آتش جلوگیری کرده و با تلاش بیوقفه خود از جنگلها، مراتع، زیستگاههای حیات وحش و سایر ذخایر ارزشمند طبیعی کشور صیانت میکنند.
وی بر نقش موثر مشارکت مردمی در کاهش آتشسوزیها تاکید و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از حریقهای منابع طبیعی ناشی از بیاحتیاطی انسان است و از این رو رعایت اصول ایمنی از سوی گردشگران، دامداران، کشاورزان و بهرهبرداران، نقش تعیین کنندهای در پیشگیری از وقوع حوادث دارد.
جانشین و معاون فنی یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه دود، آتش یا تخلفات در عرصههای منابع طبیعی، مراتب را در کوتاهترین زمان از طریق سامانه ملی ۱۳۹ یا شماره ۱۵۰۴ به یگان حفاظت اطلاع دهند تا نیروهای عملیاتی در سریع ترین زمان ممکن به محل اعزام شوند.
وی گفت: حفاظت از منابع طبیعی یک مسئولیت همگانی است و همدلی، مشارکت و احساس مسئولیت اجتماعی، مهمترین پشتوانه برای کاهش آتشسوزیها و صیانت از جنگلها، مراتع و بیابانهای کشور خواهد بود.
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