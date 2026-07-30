به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ وزیر جهاد کشاورزی با حضور در دومین نمایشگاه تخصصی دام، طیور و صنایع لبنی از غرفهها بازدید کرد.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری نمایشگاه با اشاره به شهادت برخی بهرهبرداران در دو جنگ تحمیلی اخیر، گفت: قدردان فعالان و فرهیختگان زنجیره بزرگ حوزه کشاورزی و امنیت غذایی هستیم که با وجود شرایط سخت جنگ تلاش بسیاری داشتند.
وی افزود: با وجود این شرایط سخت طی ۱۴ ماه گذشته تلاشها ویژه بود و تداوم تولید را در کشور شاهد بودیم. سختیها برای تولیدکننده بود و سختی در تامین کالاهای اساسی به مردم نرسید.
وی با تأکید بر اینکه هیچ کمبودی در بازار کالاهای اساسی طی دو جنگ تحمیلی احساس نشد، تصریح کرد: سال گذشته در کنار خشکسالی بیسابقه، دو جنگ تحمیل شده و یک اصلاح اقتصادی تجربه شد. این مسائل همراه با اتفاقاتی چون اسنپ بک و.. بود. هر کدام به تنهایی امنیت غذایی یک کشور را تحتتأثیر قرار میدهد و تهدید میکند؛ هدفی که دشمن به دنبال آن است.
وی با بیان اینکه با اتحاد مردم و تلاش تولیدکنندگان دشمن مایوس شده است، ادامه داد: امروز حجم تولیدات در صنعت دام و طیور باعث افتخار است و ایران از واردات لبنیات به صادرکننده این فرآوردهها تبدیل شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دنبال باز کردن مسیرهای صادراتی جدید در این حوزه هستیم، تصریح کرد: دو سال قبل تشکلها و بخش خصوصی پیشنهادهایی داشتند. این درخواست عدم توزیع عادلانه نهادهها، قیمتگذاری دستوری، عدم مجوز صادرات و... بود که امروز میتوان ادعا کرد بیشتر این پیشنهادها محقق شده است.
نوری قزلجه بیان کرد: در حال حاضر خود تولیدکننده میتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کند و این واردات شفاف در حال انجام است.
وی با اشاره به آزاد شدن صادرات برخی محصولات از جمله تلیسه و گوشت مرغ، اظهار کرد: امروز جنین گاو به آفریقا صادر میکنیم در حالی که چند سال قبل گاو را با هواپیما وارد کشور میکردیم.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر دخیل بودن نظرات ذینفعان در سیاستگذاریهای دولت چهاردهم، عنوان کرد:در ۴ تا ۵ ماه اخیر بدون استثنا جلسه داشتیم و همفکری در حال انجام میشود.
نوری قزلجه در پایان با تأکید بر صرفهجویی انرژی، گفت: در جلسهای که به تازگی با رئیسجمهور داشتیم وی بر نقش کشاورزی و تامین امنیت غذایی مردم اشاره کردند اما ما در کنار تعهد در تامین کالاهای اساسی، وظیفه ملی حکم میکند که به سهم خود در جبران ناترازی صرفهجویی داشته باشیم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جلسات وزارت جهاد کشاورزی با تشکلهای بخش خصوصی طی ۴ تا ۵ ماه اخیر، گفت: ما روز دوم جنگ تحمیلی نشست خود را با فعالان و تشکلها برگزار کردیم و همفکری داشتیم.
به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ وزیر جهاد کشاورزی با حضور در دومین نمایشگاه تخصصی دام، طیور و صنایع لبنی از غرفهها بازدید کرد.
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