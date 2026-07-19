پرداخت ۲۳۵ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در پلدختر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توصیفیان ظهر امروز یکشنبه در شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرستان پلدختر، اظهار داشت: مبلغ ۲۳۵ میلیارد ریال اعتبار در حوزه تسهیلات و مشاغل خانگی جذب و به متقاضیان کسبوکارهای فردی و خانگی شهرستان پلدختر پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: هزار و ۱۳۶ نفر در حوزه اشتغال توسط ۳۵ دستگاه اجرایی سطح شهرستان، ثبت استان شده که به نسبت تعهد، پلدختر رتبه اول استان لرستان را کسب کرده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان به بخش تعاون اشاره کرد و افزود: شرکتتعاونی مزرعه مرغ آسمان شهرستان پلدختر از محل تفاهمنامه وزارت تعاون با بانک توسعه تعاون، مبلغ ۹۳ میلیارد ریال مصوب و پرداخت شده است.
توصیفیان، گفت: علاوهبرآن، شرکتتعاونی باشگاه ورزشی شهرستان پلدختر از محل تفاهمنامه مبلغ شش میلیارد ریال پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: انتظار میرود، رؤسای دستگاههای اجرایی شهرستان پلدختر که بخشهای اقتصادی، صنعت و معدن، کشاورزی و میراثفرهنگی را دنبال میکنند، وامهای مشکلدار را به دستگاههای اجرایی متناظر استانی و معاونت اقتصادی استانداری لرستان برای طرح در ستاد تسهیل استان، معرفی کنند.
توصیفیان، یادآور شد: همچنین واحدهای در حال ساخت با میزان پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد و حتی ۵۰ به بالا برای اخذ تسهیلات و تکمیل، آنها را به اداره کل امور اقتصادی و دارایی و اداره کل جذب و سرمایهگذاری استانداری لرستان معرفی کنند.
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