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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

پرداخت ۲۳۵ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در پلدختر

پرداخت ۲۳۵ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در پلدختر

پلدختر - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از پرداخت ۲۳۵ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در پلدختر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توصیفیان ظهر امروز یکشنبه در شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرستان پلدختر، اظهار داشت: مبلغ ۲۳۵ میلیارد ریال اعتبار در حوزه تسهیلات و مشاغل خانگی جذب و به متقاضیان کسب‌وکارهای فردی و خانگی شهرستان پلدختر پرداخت شده است.

وی اظهار کرد: هزار و ۱۳۶ نفر در حوزه اشتغال توسط ۳۵ دستگاه اجرایی سطح شهرستان، ثبت استان شده که به نسبت تعهد، پلدختر رتبه اول استان لرستان را کسب کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان به بخش تعاون اشاره کرد و افزود: شرکت‌تعاونی مزرعه مرغ آسمان شهرستان پلدختر از محل تفاهم‌نامه وزارت تعاون با بانک توسعه تعاون، مبلغ ۹۳ میلیارد ریال مصوب و پرداخت شده است.

توصیفیان، گفت: علاوه‌برآن، شرکت‌تعاونی باشگاه ورزشی شهرستان پلدختر از محل تفاهم‌نامه مبلغ شش میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود، رؤسای دستگاه‌های اجرایی شهرستان پلدختر که بخش‌های اقتصادی، صنعت و معدن، کشاورزی و میراث‌فرهنگی را دنبال می‌کنند، وام‌های مشکل‌دار را به دستگاه‌های اجرایی متناظر استانی و معاونت اقتصادی استانداری لرستان برای طرح در ستاد تسهیل استان، معرفی کنند.

توصیفیان، یادآور شد: همچنین واحدهای در حال ساخت با میزان پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد و حتی ۵۰ به بالا برای اخذ تسهیلات و تکمیل، آنها را به اداره کل امور اقتصادی و دارایی و اداره کل جذب و سرمایه‌گذاری استانداری لرستان معرفی کنند.

کد مطلب 6892505

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