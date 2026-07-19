به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس‌نژاد، بعد از ظهر یکشنبه، بر ضرورت تقویت حفاظت از عرصه‌های طبیعی استان تهران تأکید کرد.

وی که مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران است، اظهار کرد: پایش مستمر مناطق تحت مدیریت و حفاظت مؤثر از زیستگاه‌های طبیعی از اولویت‌های این اداره کل است و چالش‌های موجود با جدیت دنبال می‌شود.

عباس‌نژاد افزود: در نشست تخصصی برگزارشده، موضوعاتی از جمله ورود دام غیرمجاز، تصرفات غیرقانونی و تخریب زیستگاه‌ها بررسی و راهکارهای پیشگیری و برخورد قانونی با این موارد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: مسائل حقوقی مناطق، مدیریت گردشگری، موضوعات مرتبط با عشایر، همچنین نیازهای نیروی انسانی و تجهیزات و وسایل نقلیه از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رفع چالش‌های مناطق تحت مدیریت و ارتقای کیفیت حفاظت از عرصه‌های طبیعی استان، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و اجرایی است و این موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد.