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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

توقف تمامی فعالیت‌های دریایی قطر

توقف تمامی فعالیت‌های دریایی قطر

وزارت حمل و نقل قطر از توقف موقت کلیه فعالیت‌های دریایی تا اطلاع ثانوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، وزارت حمل و نقل قطر اعلام کرد: از مالکان و کاربران کشتی‌ها می‌خواهیم موقتاً تا اطلاع ثانوی، دریانوردی و فعالیت‌های دریایی خود را متوقف کنند.

وزارت حمل و نقل قطر روز یکشنبه با اشاره به ایمنی عمومی، تعلیق موقت دریانوردی و کلیه فعالیت‌های دریایی اکثر کشتی‌ها را تا اطلاع ثانوی اعلام کرد.

در بیانیه‌، این وزارتخانه به مالکان و کاربران کشتی‌های دریایی توصیه کرد که به طور موقت دریانوردی و تمام فعالیت‌های دریایی خود را به حالت تعلیق درآورند.

در این بیانیه آمده است که کشتی‌هایی که تابع کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی هستند و مطابق با مقررات و رویه‌های مربوطه فعالیت می‌کنند، از این امر مستثنی هستند.

کد مطلب 6885962

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