به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق و هیئت همراه وی امروز در سفری رسمی وارد فرودگاه بین المللی دوحه شد.
«محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی»، وزیر مشاور در وزارت امور خارجه قطر و «محمد جعفر الصدر»، سفیر جمهوری عراق در قطردر مراسم استقبال از الزیدی و هیئت همراه وی در فرودگاه بینالمللی دوحه حضور داشتند.
نخستوزیر عراق در ادامه این سفر با شیخ «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر دیدار کرد و مراتب تسلیت خود را به مناسبت درگذشت پدرش امیر «حمد بن خلیفه آل ثانی» ابراز داشت.
عراق در سالهای اخیر تلاش کرده است تا جایگاه خود را به عنوان یک «میانجی» یا حداقل یک «زمین بازی بیطرف» در خاورمیانه بازتعریف کند. قطر نیز با سیاست خارجی فعال خود، همواره بهدنبال ایفای نقش میانجی در منازعات منطقهای بوده است. بنابراین، این دیدار نمادی از تقویت روابط دوجانبه در سطح عالی است.
قطر پس از بحرانهای منطقهای و به ویژه پس از سالهای ۲۰۱۷ و محاصره توسط ۴ کشور عربی، به دنبال متنوعسازی روابط خود در خاورمیانه بوده است. برای عراق نیز، قطر یک شریک اقتصادی و سیاسی مهم است که برخلاف برخی دیگر از کشورهای عربی، رابطهای متعادل با ایران و غرب دارد.
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