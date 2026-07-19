آشوری: هرمزگان پس از تهران درگیر بیشترین حملات دشمن بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری در نشست با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی، وزیر نیرو، جمعی از معاونان دولت و مدیران استانی، با بیان اینکه هرمزگان از نخستین روزهای آغاز جنگ در خط مقدم مقابله با دشمن قرار داشت، اظهار کرد: همزمان با تداوم حملات، زیرساخت‌های حیاتی از جمله نیروگاه‌ها آسیب دید و تأمین آب، برق و نیازهای اساسی جزایر با دشواری‌های فراوان همراه بود، اما با پشتیبانی دولت و اجرای راهکارهای اضطراری، برق‌رسانی به جزایر از طریق ارسال ده‌ها دستگاه موتور برق و تأمین سوخت به شیوه‌های مختلف استمرار یافت.

آشوری با بیان اینکه از دوروز بعد از آتش بس جزایر استان مورد حمله قرار گرفت، افزود: جزیره ابوموسی طی چهل روز جنگ، هدف یک هزار و ۴۰۰ پرتابه قرار گرفته بود.

استاندار هرمزگان، مهم‌ترین عامل عبور استان از شرایط بحرانی را «انسجام کامل ارکان حاکمیت» عنوان کرد و گفت: دولت، قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، نیروهای مسلح، نهادهای نظارتی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی با وحدت کامل در کنار یکدیگر قرار گرفتند و همین هم‌افزایی امکان تصمیم‌گیری سریع و مدیریت مؤثر بحران را فراهم کرد.

آشوری با اشاره به تشکیل قرارگاه اقتصادی در هرمزگان اظهار داشت: این قرارگاه با حضور همه دستگاه‌های اجرایی و با رویکرد جهادی، مسئولیت پشتیبانی از اقتصاد و تجارت استان را بر عهده گرفت و اجازه نداد روند تأمین کالاهای اساسی و تجارت کشور مختل شود.

وی خاطرنشان کرد: با وجود حملات موشکی، فعالیت بنادر استان متوقف نشد و در طول دوره جنگ حدود ۱۲ میلیون تن کالا جابه‌جا و بیش از ۵ میلیون تن کالا صادر شد و انتقال کالا و منابع از مسیر تنگه هرمز بدون وقفه ادامه یافت.

استاندار هرمزگان همچنین از برقراری امنیت پایدار در استان خبر داد و گفت: با همکاری دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی و قضایی، کمترین حوادث امنیتی در هرمزگان رخ داد و تلاش گروه‌های اخلالگر برای برهم زدن امنیت ناکام ماند.

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه مدیریت بحران و قرارگاه پشتیبانی از نیروهای مسلح افزود: خدمات‌رسانی به جزایر، پشتیبانی از نیروهای مستقر در مناطق عملیاتی و مدیریت شرایط اضطراری با هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح انجام شد.

آشوری همچنین به حملات اخیر به زیرساخت‌های استان اشاره کرد و گفت: با وجود آسیب دیدن برخی راه‌ها، پل‌ها و تونل‌ها، مدیران و نیروهای اجرایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیات بازسازی و بازگشایی مسیرها را انجام دادند و رکوردهای قابل توجهی در سرعت اجرای عملیات عمرانی به ثبت رسید.

استاندار هرمزگان در پایان ضمن قدردانی از حمایت دولت، همکاری دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و همراهی مردم استان، ابراز امیدواری کرد با تحقق مطالبات و پیشنهادهای ارائه‌شده، روند بازسازی، توسعه و تقویت زیرساخت‌های هرمزگان با سرعت بیشتری دنبال شود.