به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان ظهر سه شنبه در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های برق رسانی هرمزگان با اشاره به خدمات پرسنل صنعت برق در جنگ تحمیلی سوم اظهارکرد: محصول کار همگان پشتیبانی پایدار از جزایر و سراسر استان هرمزگان بود و تلاش‌هایی که در جزایر و سواحل شد، بسیار ارزشمند بود که پشتیبانی از جنگ را تسهیل کرد.

وی افزود: بی شک اگر حمایت‌ها و تلاش‌های سطوح مختلف صنعت برق نبود، نمی‌شد پایداری شبکه برق را حفظ کرد اما با همت مسئولان و نیروهای میدانی، این دوره با کمترین چالش سپری شد.

استاندار هرمزگان گفت: امروز ۶.۷ هزار میلیارد تومان پروژه در صنعت برق هرمزگان افتتاح شد که کمک شایانی به پایداری شبکه برق در هرمزگان خواهد کرد.

وی تاکید کرد: مجموعه دولت به تفاوت اقلیم هرمزگان با سایر نقاط کشور توجه دارد.

آشوری خاطرنشان کرد: دولت قطعا باید عدالت در توزیع انرژی را رعایت کند تا رنج و آلام مردم به حداقل برسد.