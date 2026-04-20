آشوری: خدمات حیاتی در جزایر استراتژیک حتی زیر آتش دشمن قطع نشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی صبح دوشنبه در نشست با فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیسکل گمرک ایران و اعضای اتاق بازرگانی هرمزگان ، با تبیین ابعاد مدیریت بحران در ماههای اخیر، اظهار کرد: ما در روز دوم جنگ قرارگاه اقتصادی را با آرایشی کاملاً عملیاتی مستقر کردیم تا با هماهنگی بینبخشی و مشارکت فعال بخش خصوصی، از توقف شریانهای حیاتی استان و کشور جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به هجمههای سنگین دشمن به زیرساختهای استراتژیک در خلیجفارس، تصریح کرد: در همان روزهای نخست، جزایر ما در معرض تهاجمات جدی قرار گرفتند و دشمن با هدف ایجاد نارضایتی و فلج کردن زندگی، زیرساختهای انرژی را هدف قرار داد؛ اما با تشکیل ستاد پشتیبانی ویژه، اجازه ندادیم خدماترسانی به مردم و نیروهای مسلح حتی برای ساعتی متوقف شود.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه هر شناوری که به سمت جزایر حرکت میکرد در معرض تهاجمات پهپادی و موشکی بود، افزود: علیرغم اینکه برخی نیروگاهها و آبشیرینکنهای ما مورد اصابت قرار گرفتند، اما با ابتکارات میدانی، ژنراتورهای مورد نیاز و تانکرهای سوخت و آب به سرعت به جزایری همچون ابوموسی منتقل شد تا آب و برق پایدار تأمین گردد. این موفقیت، پیروزی در «جنگ ارادهها» بود که بر هیمنه تکنولوژیک دشمن غلبه کرد.
آشوری تازیانی در بخش دیگری از سخنان خود در حضور رئیسکل گمرک ایران و فعالان بخش خصوصی به دستاوردهای قرارگاه اقتصادی اشاره کرد و گفت: در مدتی که این نبرد تا زمان آتشبس ادامه یافت، با تلاش شبانهروزی، تسهیلگری ویژه گمرک و همکاری جهادی اتاق بازرگانی، قریب به ۲ میلیون تن کالا از بنادر استان ترخیص و تخلیه شد. این اتفاق نشاندهنده کارآمدی و یکپارچگی حاکمیت و بخش خصوصی در سختترین شرایط ممکن است.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان در پایان این نشست، ضمن قدردانی از همراهی معاون وزیر اقتصاد و اعضای اتاق بازرگانی، بر ضرورت ماندگاری تجربیات مدیریتی این دوران تأکید کرد و افزود: شیوهنامه مدیریت بحرانی که با حذف بروکراسی و نگاه فرابخشی در استانداری هرمزگان تدوین و اجرا شد، اکنون به عنوان یک مدل حکمرانی مطلوب به سطح ملی ارائه شده است تا از این تجربیات برای جهش اقتصادی در زمان صلح نیز استفاده شود.
