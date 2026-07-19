شاهرود- مدیرکل راهآهن شمالشرق(۱) از آغاز پیش فروش بلیط قطارهای مسافری برای بازه نیمه اول مرداد خبر داد و گفت: فروش از طریق سکوهای اینترنتی و دفاتر مجاز حضوری انجام می‌شود.