به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضایی برون ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در راه آهن شمالشرق(۱) در شاهرود از آغاز پیش فروش بلیط های قطارهای مسافری در استان سمنان خبر داد.
وی با بیان اینکه بلیط قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم الی شانزدهم مرداد عرضه خواهد شد، افزود: پیش فروش بلیط ها از روز دوشنبه ۲۹ تیرماه آغاز میشود.
مدیرکل راه آهن شمالشرق(۱) با بیان اینکه پیش فروش بلیت در همه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ فردا صبح آغاز می شود، ابراز کرد: بلیط ها از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی فروخته می شود.
رضایی برون گفت: پیش فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز دوشنبه ۲۹ تیرماه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می شود.
وی همچنین افزود: از ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.
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